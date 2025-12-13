我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國普吉島發生一起罕見致命意外，一名澳洲籍男子在當地一家餐廳內，疑似不慎撞上玻璃門，導致身體嚴重受傷，最終因失血過多不幸身亡，事件震驚當地旅遊圈。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，事故發生於11日晚間約10點30分，地點位於普吉島卡倫區一間餐廳。當時男子在餐廳內活動期間，突然撞上大片玻璃門，玻璃破裂後造成嚴重割傷。目擊者指出，男子倒地後大量出血，現場人員立刻通報救護單位並嘗試協助止血，但因傷勢過重，救護人員抵達時，男子已出現失血性休克症狀，隨後確認身亡。警方獲報後到場調查，初步研判為意外事件，並未發現涉及他殺或外力介入的跡象。相關單位也將釐清餐廳玻璃門設計與安全措施是否符合規範，以進一步確認事故原因。這起事件也引發外界關注公共場所玻璃門的安全性，不少網友提醒，透明玻璃若缺乏明顯標示，容易在夜間或燈光昏暗時發生誤撞，呼籲業者加強防護設計，避免類似悲劇再度發生。