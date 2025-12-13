全聯福利中心、家樂福限定買一送一來了！全聯今明（13日、14日）兩天限定，四款商品買一送一，可口可樂920ml、史雲生清雞湯、舒潔抽取式衛生紙都只要半價，且生鮮蔬果也有優惠，像是日本青森王林蘋果特價52元、熟麩高纖吐司每包特價38元。家樂福則是搶攻降溫商機，多款火鍋湯底特價，包括酸白菜、雞白湯都有買一送一。
🟡全聯週末買一送一
全聯官方LINE好友今明兩天（13日、14日）4款商品買一送一優惠驚喜登場，包括「皇牌 丹麥奶油餅乾200g」、「可口可樂920ml」、「史雲生 清雞湯」、「舒潔抽取式衛生紙 100抽Ｘ10包」都下殺半價。
購買需要刷折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（13日、14日）還有週末買菜日優惠，日本青森王林蘋果單顆特價52元、熟麩高纖吐司每包特價38元，還有豬胸排骨切塊原價135元、特價108元只限兩天。
🟡家樂福火鍋湯底買一送一
家樂福即起至12月25日前，火鍋湯底最低買一送一優惠開跑，像是「康寶火鍋湯底」酸白菜、胡椒豚骨火鍋、爆炒蒜頭雞白湯都半價，原價314元、特價157元。
還有海底撈湯底，原價128元、特價98元；青花驕川味麻辣鴨血鍋火鍋湯底，原價295元、特價186元；石二鍋蒜香胡椒鍋火鍋湯底，原價250元、特價179元。
資料來源：全聯福利中心、家樂福
