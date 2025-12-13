33歲日本男星風田今年8月29日宣布結婚，娶回認識10多年的日本女友，低調作風引來各界驚喜，昨（12）日風田則不藏私，首度公開與老婆的同框合照，女方真面目曝光，許多粉絲被其容貌及身材吸引住目光，紛紛驚嘆：「太太真的是美人」、「老婆太美！」、「真的郎才女貌！、「像長澤雅美！」
風田昨於社群IG發文寫下，「我的OOTD變兩個人」，首度公開與老婆的同框合照，見風田穿著有型、對著鏡子自拍，一旁的老婆緊緊依偎身邊，戴上帽子、墨鏡等配件，些微看得出美貌程度，尤其女方一雙修長美腿全入鏡，吸引粉絲驚呼：「老婆太美！」、「真的郎才女貌！」
風田讚老婆幽默又貼心！不辦婚禮、愛護心切
風田今年8月29日於社群公開結婚喜訊，大讚老婆幽默又貼心，「我覺得很幸運能夠跟她攜手走向未來，未來的日子，也請大家繼續多多支持與關心，祝福大家七夕情人節快樂。」同時感謝粉絲一路來支持、鼓勵，「今後我也繼續努力，把更多歡樂和作品帶給大家。」
風田也透露，對自己來說，比起辦結婚典禮，自己更偏向帶家人去旅遊，因此若是未來補辦婚禮，也只會辦簡單的家宴，風田表示因為妻子是圈外人，若是哪一天兩人一起在螢幕前同框的話，希望大家不要去攻擊對方，不然自己一定會非常生氣，可見他對老婆之愛護。
🔺資料來源－
風田IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
風田讚老婆幽默又貼心！不辦婚禮、愛護心切
風田今年8月29日於社群公開結婚喜訊，大讚老婆幽默又貼心，「我覺得很幸運能夠跟她攜手走向未來，未來的日子，也請大家繼續多多支持與關心，祝福大家七夕情人節快樂。」同時感謝粉絲一路來支持、鼓勵，「今後我也繼續努力，把更多歡樂和作品帶給大家。」
風田也透露，對自己來說，比起辦結婚典禮，自己更偏向帶家人去旅遊，因此若是未來補辦婚禮，也只會辦簡單的家宴，風田表示因為妻子是圈外人，若是哪一天兩人一起在螢幕前同框的話，希望大家不要去攻擊對方，不然自己一定會非常生氣，可見他對老婆之愛護。
🔺資料來源－
風田IG