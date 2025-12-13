臺中綠美圖（Taichung Green Museumbrary）將於今（13）日正式開幕，台中市府表示，綠美圖耗費6年、耗資53億元打造，建築由妹島和世與西澤立衛所組成的 SANAA 事務所，與劉培森建築師事務所合作設計，為臺中市立美術館與臺中市立圖書館共構的複合式文化場館。《NOWNEWS》彙整空間亮點、交通等資訊一次看。
📍綠美圖亮點一、綠美圖強調是為人而生的場所：
綠美圖是由八座高低錯落、內部空間相互連通的建築量體組合而成，建築外觀以玻璃帷幕、烤漆鋼板、金屬鋁擴張網等材料相互搭配，藉由充分運用材料特徵，表現出空間的流動感及視覺上通透性。
📍綠美圖亮點二、設計核心：流動、通透
以「流動」與「通透」做為設計核心，使自然光線與公園綠意被柔和地引進室內，使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼，轉換為極具活力的動態色彩。
📍綠美圖亮點三、建築團隊由有限會社 SANAA 事務所操刀：
1995年妹島和世與⻄澤立衛成立了 SANAA 建築設計事務所，並於2010年榮獲象徵建築界最⾼榮譽的普立茲克獎，在⽇本及國際上設計完成了許多知名建築，包含公共設施、商業⼤樓、住宅等。其主要代表作為⽇本⾦澤21世紀當代美術館、紐約新當代藝術博物館、瑞⼠勞⼒⼠學習中⼼、法國羅浮宮朗斯分館。
📍綠美圖亮點四、品牌識別由永真急制Workshop負責：
是綠美圖品牌視覺識別(VI)的設計團隊，活躍於品牌識別設計、藝文、唱片、出版和公共議題等，擅長以多元符碼連結當代訊號、傳遞流行文化。永真急制以簡潔俐落的識別符號，回應綠美圖建築空間及場館功能定位的獨特性。
🟡綠美圖交通資訊
📍搭高鐵：
抵達高鐵台中站，於七號出口轉搭計程車到臺中綠美圖。
📍搭捷運與公車
搭乘臺中捷運綠線在捷運文心櫻花站下車，步行至「長安國小」，轉乘綠4、綠4延公車至「綠美圖(中科路)」站下車即可抵達綠美圖。
搭乘臺中捷運綠線在捷運文華高中站下車，步行至「捷運文華高中站(文心路)」或「文心河南路口」，轉乘綠4、綠4延公車至「綠美圖(中科路)」站下車即可抵達綠美圖。
📍搭公車：
1. 搭乘 綠4、綠4延、555至「綠美圖(中科路)」站下車即可抵達綠美圖。
2. 搭乘 88、525至「經貿經貿七路口」站下車後，沿經貿路二段至經貿七路口步行約5分鐘350公尺即可抵達綠美圖。
3. 搭乘 6、8、23、54、61、108、500、850路公車在「中清同榮路口」或「貿易三村」下車後，沿經貿七路步行約10分鐘650公尺即可抵達綠美圖。
4. 搭乘8號、157號、157延、529號公車，至「經貿黎明路口」或「黎明中科路口」下車，步行10分鐘。
📍自行開車：
國道一號南下中清交流道—右轉環中路二段—左轉中科路，國道一號北上中清交流道—右轉環中路二段—左轉中科路。
📍停車場：
臺中綠美圖汽機車收費停車場(出入口中科路與經貿七路)，一般汽車停車格296格、電動車充電停車格8格、無障礙汽車停車格7格、親子停車格7格、機車停車格378格、無障礙機車停車格8格。
▪️相關資訊
地址：臺中市西屯區中科路2201號
臺中市立美術館：
開放時間：週一公休 / 週二至週五 9:00-17:00 / 週六 9:00~20:00 / 週日 9:00~17:00
臺中市立圖書館：
開放時間：週一公休 / 週二至週六 8:30-21:00 / 週日 8:30~17:30
資訊來源：臺中綠美圖、漾台中臉書
