我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普日前聲稱已成功促成泰國與柬埔寨停火，不過泰國官方隨即出面否認。泰國總理阿努廷13日明確表示，泰國仍將持續對柬埔寨採取軍事行動，直到確認國家與人民不再面臨任何傷害或威脅為止，顯示邊境衝突尚未降溫。根據《路透社》報導，阿努廷透過臉書發文指出，泰國軍方的行動原則相當清楚，就是確保國家安全與人民生命財產不受侵害，在相關風險完全排除前，軍事行動不會停止。這番說法，與川普稍早宣稱雙方已同意停火的說法形成明顯落差。柬埔寨方面則持續指控泰軍行動升高衝突。柬埔寨國防部13日在社群平台X發文指出，泰國空軍當天出動2架F-16戰機，對多個目標投下7枚炸彈，並指泰方至今仍未停止空襲行動。自本週一以來，泰國與柬埔寨在全長817公里的爭議邊境多處地點爆發交火，雙方互相發射火箭與砲彈，區域情勢持續惡化。外電統計，衝突已造成至少20人死亡、超過260人受傷，並導致兩國邊境地區數十萬民眾被迫撤離家園。在國際社會高度關注下，泰柬邊境是否能真正停火仍充滿變數，雙方後續軍事動向與是否啟動實質協商，成為觀察重點。