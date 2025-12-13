我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞霹靂州發生一起驚險的人象衝突事件，一名男子夜間騎乘摩托車行經東西大道時，因來不及閃避道路中央的野生大象，當場撞上翻車，所幸及時起身逃離，大象隨後將摩托車踩踏毀壞，畫面宛如電影情節。根據大馬媒體《星洲網》報導，事故發生在10日晚間約9點。警方指出，36歲男子當時從宜力前往日里，行經霹靂州東西大道、靠近萬汀湖一帶返家途中，突然發現一頭大象站在道路中央。由於事發突然，男子未能即時閃避，摩托車正面撞上大象後失去平衡倒地。男子隨即起身逃離現場，避免遭到進一步攻擊，而大象則留在原地，將倒在路旁的摩托車踩踏，造成車體嚴重損毀。警方表示，男子在事故中僅受輕傷，事後已被送往宜力醫院接受治療，並無生命危險。至於涉事摩托車，外殼破裂、車身多處受損，幾乎無法再行駛。警方也再次提醒用路人，東西大道一帶屬於野生動物活動頻繁區域，尤其夜間時段，大象等大型動物可能突然穿越或停留在道路上，駕駛人應放慢車速並提高警覺，以免發生危險。