韓國演員卞耀漢（又譯：卞約漢）今（13）日跟少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）認愛交往ING，使得卞耀漢的名字瞬間成為鎂光燈焦點，但其實對戲迷來說，他早是熟悉的存在，《未生》、《陽光先生》、《逆貧大叔》、《茲山魚譜》、《韓山島海戰》都能看到他的身影，未走紅前，就已經有「獨立電影皇太子」的超狂封號。
卞耀漢出道獲封「獨立電影皇太子」 《未生》讓他被看見
卞耀漢身高177公分、70公斤，B型，20歲出頭時曾赴中國留學2年，回到韓國後，正式把人生押在表演上。他是從國中2年級開始接觸戲劇，後來考上韓國藝術綜合學校，在校期間累積超過30部獨立電影與短片作品的經驗。2011年以短片電影《週六勤務》出道，由於長時間在獨立電影圈打滾，讓他被封為「獨立電影皇太子」。
他演藝生涯的轉捩點出現在2014年，在tvN《未生》中飾演圓滑又帶點怪氣的韓錫律，一口氣打開大眾知名度。之後戲路越走越寬，2018年在金銀淑編劇的《陽光先生》中，飾演女主角高愛信的未婚夫金熙星，頂著「劇中第一美男」的設定，圈粉無數。2021年，他在李濬益導演的《茲山魚譜》中飾演張昌大，演技更加成熟內斂，拿下釜山影評獎最佳男主角，正式被視為電影圈中生代代表。
真正讓他完成演技里程碑的，是2022年《韓山島海戰》，卞耀漢飾演日本將領脇坂安治，澈（徹）底顛覆過往形象，把反派的野心與殘酷演得入骨，當年橫掃《大鐘獎》、《青龍電影獎》最佳男配角，隔年再拿下《百想藝術大賞》電影部門最佳男配角獎，完成韓國三大電影獎項大滿貫，演技地位直接封頂。
卞耀漢星路原本不順遂 後期狂演時代劇提升自己
私下的卞耀漢，家庭成員有父母、妹妹，還有一隻黃金獵犬。當年考上韓國藝術綜合學校時，其實曾遭到家人反對，卻仍咬牙堅持；無名時期和朋友擠在一起住、拿著不高的片酬拍戲，只為了守住「想當演員」這件事，這段經歷至今仍被不少後輩視為勵志教材。
至於他為什麼拍了《陽光先生》、《逆貧大叔》這麼多時代劇？卞耀漢自己笑說：「我真的都活過一輪了。」從高麗時代一路演到近代史，他刻意在30多歲大量挑戰時代劇，只因為他認為這是演員一定要跨過的一道門檻，「現在逃避，以後就會一直逃避。」對表演的自我要求超高，也正是卞耀漢一路走到今天的關鍵。
卞耀漢出道鮮少有緋聞 認愛少女時代Tiffany掀轟動
卞耀漢去年（2024）與少女時代成員Tiffany Young（蒂芬妮）因合作影集《逆貧大叔》結緣，劇中飾演情侶的2人，殺青後感情持續發展、假戲真做，今（13）日戀情曝光，外界指出2人已低調交往長達1年，並傳出有意於2026年秋季結婚。
對此，雙方承認「是以結婚為前提交往」，否認已經訂下婚期或具體結婚計畫，強調現階段沒有相關安排。Tiffany Young也親自以近300字手寫信對外說明，坦言卞耀漢是「是一個讓我能用正面、充滿希望的視角看待這個世界，也能帶給我安定感的人」。
Tiffany Young在信中也表示，這段關係對她而言十分珍貴，希望能好好維繫這份美好的感情，也懇請外界給予理解與支持。
📌資料來源：IG
