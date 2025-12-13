我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊祐寧（如圖）日前火鍋店開幕，好友楊謹華因人無法到場，特別送來真人大小立牌祝賀。楊祐寧無奈表示，誰會在開幕式送上這個。（圖／翻攝自楊祐寧IG@yoyang）

▲楊謹華送上真人大小立牌，作為楊祐寧（如圖）火鍋店開幕賀禮，現場還被放在C位和大家合照。楊祐寧傻眼，在IG幽默表示，就是不喜歡她站在C位。（圖／翻攝自楊祐寧IG@yoyang）

藝人楊祐寧家族經營的餐廳「元鍋」一直是台北的知名美食地標，為了傳承父親的味道並完成亡父遺願，楊祐寧近期重啟爐灶，「元鍋4.0」正式開幕。昨（12）日開幕派對眾星雲集，包括陳意涵、張軒睿、劉以豪，多位演藝圈好友都來了。不過楊謹華因人在國外無法到場，她幽默送上真人比例大小的立牌，可說是全場最吸睛，「搶站C位」和大家合影，楊祐寧看了眼神死，在IG限動幽默寫下「誰會送這個」。楊祐寧在IG限動分享了新店面開幕慶祝的照片，金色的招牌寫著「元鍋」二字，他感性寫下「溫暖的所在」，希望能延續父親留下來的好味道，並對父親表達感謝，「今天中午就開始了，快樂的時間也變長，謝謝你帶來的魔法。」開幕這天剛好是楊謹華的生日，雖然她人未到場，但很有義氣地送上她今年在金鐘獎上所拍攝的照片，畫面裡她穿著銀色平口禮服，輸出成真人比例大小的精美立牌當作賀禮，直接擺在餐廳正中央。楊祐寧無奈地和巨大的「楊謹華」合照，並在限時動態吐槽：「今天是楊謹華生日，誰會在人家開幕送上自己？」之前楊謹華就有在公開場合說過，楊祐寧邀請她參與開幕，她一定會到場，只是大家都沒想到，是用這麼有創意的方式現身。更好笑的是，在全體大合照中，楊謹華的立牌直接佔據了正中間的「C位」，所有人只能圍繞著「她」合影。楊祐寧隨後貼出一張自己臉部特寫的「眼神死」照片，幽默自嘲：「我就是不喜歡她站C位。」 兩人搞笑互動，逗樂大批粉絲。