想捧鐵飯碗不用等明年！新北捷運公司釋出最新一波徵才令，本次大動作釋出 108 個職缺，薪資待遇相當優渥，月薪最高可達 7.5 萬元。最令人心動的是，本次招考打破高門檻印象，多項職缺只要「高中職畢業」即可報名，且不限相關經驗。報名期限只到 12 月 14 日，想卡位好工作的求職者，快來看看有哪些職缺適合你！
全職缺需備駕照 高中職畢業起薪4萬
新北捷運公司指出，本次招募分為「行車人員」與「非行車人員」兩大類，特別提醒應徵者，所有職缺皆須具備 普通小型車（含）以上駕照。職缺亮點整理如下：
報名倒數計時 採Email通信報名
錄取人員試用期原則為6個月，並需配合輪班及前往指定機廠（如淡海或南機廠）受訓。
新北捷運公司強調，本次甄試一律採 「電子郵件通信報名」，報名時間至 2025年12月14日（周日）晚上12:00 準時截止。有意加入捷運團隊的民眾，請盡速至新北捷運公司官網下載簡章，並於期限內寄出報名表件。
資料來源：新北捷運公司
- 高薪策略與工安類（月薪 53K - 75K）： 針對碩士或具經驗的專業人才，釋出「產業策略研究員」及「資深工程員（副管理師）」職缺，依學經歷核敘，月薪落在 5萬3000元至7萬5000元，是本次招募的薪資天花板。
- 核心行車與駕駛類（月薪 39K - 62K）： 負責監控行車調度的「系統控制專員」，需碩士學歷，通過試用期後月薪約 62,000元；而站在第一線的「輕軌司機員」，大學畢業即可報考，正式任用後月薪約 3萬9700元。
- 維修技術類（名額最多，月薪 40K - 55K）： 包含車輛、號誌、供電及軌道維修，高中職畢業即可報考「技術員」，試用期滿月薪約 4萬0700元。若具一年以上經驗可報考「系統技術專員」，月薪約 4萬5000元。此外，若應徵「常年大夜技術員」，加上約 1萬元 的夜班津貼，月收入將突破5萬元。
