2025年即將畫下句點，回顧這一年，泰國網友最好奇的關鍵字是什麼？Google剛公佈的年度熱搜排行榜，忠實記錄了泰國社會的集體記憶與脈動。這份充滿「泰式風情」的榜單，涵蓋了從讓人摸不著頭緒的政治黑話，到反映社會現實的詐騙危機與天災衝擊。其中，一個聽起來頗為可愛的詞彙「Kiki」，竟然因為一場國會激辯而登上榜首，成為全泰國人都在問「這是什麼意思」的冠軍單字。這股「Kiki」熱潮源於2025年3月的一場國會攻防戰。當時，人民黨副黨魁維羅（Wiroj Lakkhanaadisorn）正針對稅務問題質詢總理貝東丹，卻不斷遭到執政黨為泰黨的議員打斷。維羅當場反擊了一句：「抗議之前，試著喊一聲Kiki看看吧！」這句話讓在場議員和看直播的網友全都滿頭問號。原來，「Kiki」這個梗出自日本經典特攝劇《假面騎士》，劇中的修卡戰鬥員（Shocker Combatmen）是沒有名字、沒有台詞的雜魚角色，出場只會發出「Kiki」的叫聲，然後迅速被主角打趴。維羅引用此典故，是用來諷刺對手只是權力核心旁的「跑龍套」，毫無實權，只會隨聲附和。這個冷知識瞬間引爆網路討論，成為嘲諷政治對手的最新流行語。不過，這個詞也引發了意外插曲，因為發音相近的青少年俚語「Ki」是指女性生殖器，當時副總理普坦還一度誤會，批評維羅侮辱女性。除了政治口水戰，演藝圈的八卦也佔據了熱搜版面。排名第二的「私生飯」（Sasaeng）源自韓流文化，指那些為了追星不惜跟蹤、侵犯隱私的極端粉絲。今年1月，泰國歌手Stamp Apiwat在演唱會上自爆遭私生飯騷擾長達10年，甚至威脅到妻子安全，這番話震驚各界。然而劇情後來急轉直下，外界發現這位所謂的「騷擾者」竟與他有婚外情，演變成一場羅生門。此外，6月時泰國人氣女星Ling和Orm也因不堪狂粉跟蹤而報警，讓「私生飯」議題持續發酵。天災與人禍同樣是2025年泰國人關注的焦點。3月28日發生的規模8.2強震，震央雖在緬甸深處，卻讓曼谷等地感受到強烈搖晃，甚至造成一處正在施工的行政大樓倒塌，釀成92死的悲劇。隨後發生的44起餘震，讓「餘震」（Aftershock）一詞成為民眾恐慌搜尋的重點。在社會治安方面，「詐騙集團」（Scammer）的猖獗令人咋舌。根據2025年的詐騙現況報告，高達7成2的泰國民眾曾接觸過詐騙訊息，平均每人一年會遇到172次詐騙嘗試。更駭人聽聞的是，不少泰國人被誘騙至海外詐騙園區淪為「豬仔」，若業績未達標甚至會遭虐致死。政府為此祭出斷電、凍結人頭戶及掃蕩加密貨幣等手段反制。最後，7月因泰柬邊境衝突升溫，泰國政府在尖竹汶府與達叻府部分地區發布「戒嚴令」（Martial Law），賦予軍方接管行政、實施宵禁與搜索扣押的極大權力，也讓這個嚴肅的法律名詞進入熱搜榜單，反映出民眾對區域局勢的不安。