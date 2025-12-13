傳聞外籍移工靠著肯拚「3K產業」月入十萬，不僅橫掃銀樓，更進攻桃竹低總價房市，讓網友感嘆「千萬內好房絕跡」。然而，住商機構最新數據卻潑了冷水：今年外國人購屋量創9年新低。加上嚴格的法規限制，這波「移工買房熱」究竟是體感錯覺，還是另有隱情？引發網路熱議。

體感現場：敢拚敢賺，銀樓房市現蹤影

過去大眾印象中，移工多將薪水匯回家鄉，但根據《台灣1001個故事》報導，發現消費模式已轉向。中壢火車站前的「金飾一條街」每逢發薪日人潮洶湧；在新竹湖口等工業區，更傳出勤奮的移工與新住民接手在地人嫌棄的中古透天。

報導指出，他們透過高時數加班與承攬國人不願做的髒累工作，月薪可達9萬至10萬，與部分追求生活品質、甚至討論「周休三日」的台灣年輕世代，在勞動意願上形成強烈反差。

數據打臉：外國人購屋創9年新低

儘管「體感」買氣旺盛，但數據呈現了截然不同的面貌。根據住商機構最新統計，今年1到10月，外國人取得台灣房地產件數僅723筆、移轉725筆，創下9年來的歷史新低。這顯示雖然移工消費力提升是事實，但要轉化為「房產過戶」的數據，似乎並不如傳聞中誇張。

▲歷年外國人建物取得與移轉情況一覽。（圖／住商機構提供）
▲從區域來看，儘管整體買氣低迷，外國人購屋依舊集中在雙北。（圖／住商機構提供）
關鍵法規：印尼、越南根本「不能買」

針對網路熱議的「移工買爆房產」，有熟悉法規的網友在PTT上發文釐清真相，指部分國家的移工根本不能買台灣房地產。事實上的確如此，根據內政部「平等互惠原則」，外國人買房需看該國是否也允許台灣人置產。

  • 印尼（約佔移工37.2%）： 不得取得。

  • 越南（約佔移工34.4%）： 不得取得。

  • 菲律賓（約佔移工20%）： 僅能取得區分所有建物（如公寓、大樓）。

這意味著，占比超過七成的兩大主力移工群體，在法律上根本無法直接購買台灣不動產。

▲據內政部「平等互惠原則」，外國人買房需看該國是否也允許台灣人置產。（示意圖／取自Life Of Pix）
網友兩派論戰：是焦慮還是現實？

此議題在PTT引發激烈論戰，網友觀點呈現兩極：

  • 現實派（法規限制）： 「法條就寫在那，越南印尼不能買，別再製造焦慮了」、「數據會說話，量根本沒出來」。

  • 觀察派（變通管道）： 認為數據無法反映全貌，「很多是娶台灣老婆，用配偶名字買的」、「拿到身分證的新住民不算法規定義的外國人」、「你去工業區看，掛名買房的很多，實際上就是移工在付錢」。

綜合來看，移工經濟實力崛起不假，但受限於法規，要成為直接撼動房市的主力尚有難度；更多可能是不具外國人身分的「新住民」或透過「借名」方式進入市場，造成了體感與數據的落差。

資料來源：PTT台灣1001個故事住商機構

