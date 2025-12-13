傳聞外籍移工靠著肯拚「3K產業」月入十萬，不僅橫掃銀樓，更進攻桃竹低總價房市，讓網友感嘆「千萬內好房絕跡」。然而，住商機構最新數據卻潑了冷水：今年外國人購屋量創9年新低。加上嚴格的法規限制，這波「移工買房熱」究竟是體感錯覺，還是另有隱情？引發網路熱議。
體感現場：敢拚敢賺，銀樓房市現蹤影
過去大眾印象中，移工多將薪水匯回家鄉，但根據《台灣1001個故事》報導，發現消費模式已轉向。中壢火車站前的「金飾一條街」每逢發薪日人潮洶湧；在新竹湖口等工業區，更傳出勤奮的移工與新住民接手在地人嫌棄的中古透天。
報導指出，他們透過高時數加班與承攬國人不願做的髒累工作，月薪可達9萬至10萬，與部分追求生活品質、甚至討論「周休三日」的台灣年輕世代，在勞動意願上形成強烈反差。
數據打臉：外國人購屋創9年新低
儘管「體感」買氣旺盛，但數據呈現了截然不同的面貌。根據住商機構最新統計，今年1到10月，外國人取得台灣房地產件數僅723筆、移轉725筆，創下9年來的歷史新低。這顯示雖然移工消費力提升是事實，但要轉化為「房產過戶」的數據，似乎並不如傳聞中誇張。
關鍵法規：印尼、越南根本「不能買」
針對網路熱議的「移工買爆房產」，有熟悉法規的網友在PTT上發文釐清真相，指部分國家的移工根本不能買台灣房地產。事實上的確如此，根據內政部「平等互惠原則」，外國人買房需看該國是否也允許台灣人置產。
網友兩派論戰：是焦慮還是現實？
此議題在PTT引發激烈論戰，網友觀點呈現兩極：
資料來源：PTT、台灣1001個故事、住商機構
- 印尼（約佔移工37.2%）： 不得取得。
- 越南（約佔移工34.4%）： 不得取得。
- 菲律賓（約佔移工20%）： 僅能取得區分所有建物（如公寓、大樓）。
- 現實派（法規限制）： 「法條就寫在那，越南印尼不能買，別再製造焦慮了」、「數據會說話，量根本沒出來」。
- 觀察派（變通管道）： 認為數據無法反映全貌，「很多是娶台灣老婆，用配偶名字買的」、「拿到身分證的新住民不算法規定義的外國人」、「你去工業區看，掛名買房的很多，實際上就是移工在付錢」。
