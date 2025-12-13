我是廣告 請繼續往下閱讀

南海局勢再度緊張，菲律賓與中國在海上爆發激烈衝突。菲律賓海岸防衛隊週六出面指控，中國海警船在爭議海域對菲律賓漁船「動粗」，不僅發射高壓水砲，甚至惡意割斷漁船的錨繩，這種形同海盜的行為導致2艘漁船嚴重毀損，更有3名無辜漁民因此受傷掛彩。這起衝突發生在週五，地點位於仙賓暗沙（Sabina Shoal，菲稱Escoda Shoal）附近海域。菲方指出，當時約有近20艘菲律賓漁船正在作業，卻遭到中國海警船盯上。中方船隻不僅採取危險的阻擋戰術，還開啟強力水砲狂射。更讓菲律賓氣憤的是，一艘中國海警的小艇竟然直接駛近，動手割斷多艘漁船的錨繩，讓船隻在海面上失去固定，這種舉動極度危險，完全無視漁民的性命安全。菲律賓海岸防衛隊隨即發表聲明，呼籲中國海警應遵守國際公認的行為準則，不要假借執法之名，行危害無辜漁民生命之實。對於這項指控，中國駐馬尼拉大使館在非辦公時間尚未做出回應。不過，中國海警在週五曾聲稱，是對非法闖入的菲律賓船隻採取了「管控措施」。對此，菲律賓海巡發言人塔瑞拉（Jay Tarriela）氣憤反擊，他在電話中痛批，中方的說法根本就是變相承認自己對普通漁民施加了「邪惡的暴行」（evil wrongdoing）。塔瑞拉更透露，當菲律賓海巡船試圖趕往現場救援受傷漁民時，也一度遭到中方船隻多次阻攔，所幸最終成功突圍，在週六上午接觸到受害漁船，為受傷漁民提供醫療急救與必要物資。事發地點仙賓暗沙位於巴拉望省以西約150公里處，屬於菲律賓的專屬經濟海域範圍內。儘管2016年海牙常設仲裁法院已裁定，北京當局宣稱擁有幾乎整個南海主權的說法在國際法上站不住腳，但中國始終拒絕承認該判決，持續在該海域擴張勢力，也讓類似的「水砲大戰」與海上對峙頻頻上演。