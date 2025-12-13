我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北富邦勇士開季前就宣布「野獸」林志傑將於2025-26賽季結束後正式退休，為他輝煌的籃球生涯劃下句點。球團也預告，林志傑的生涯引退賽將於2026年4月11日與12日於台北小巨蛋舉行，預計成為台灣籃壇年度最重要的焦點之一。對此，近日重磅回鍋勇士的辛特力表示：「有點可惜，林志傑應該還可以再多打幾年，但可以參與到這個退休的階段還是很特別。」現年43歲的林志傑，去年在總冠軍賽第7戰奮戰受傷，導致左手腕骨折並接受手術，至今尚未完全恢復。目前雖已重啟投籃與重量訓練，但活動度仍受限，尚未確定何時回歸實戰。不過勇士教練團與球團高層已評估共識，本季將是林志傑職業生涯的「最後一舞」，屆時無論能否完全回歸賽場，皆會以引退賽作為生涯的正式落幕。林志傑是台灣籃壇公認的傳奇人物，生涯累積5座總冠軍、無數個人獎項，早在SBL時期便是台灣男籃的招牌球星。2019年返台加盟勇士後，更在PLG元年奪冠、助隊完成三連霸，是名副其實的「隊魂」與票房靈魂。本季勇士除了林志傑退休的重磅消息，近日也宣布「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）強勢回歸。辛特力曾是帶領勇士締造三連霸的重要功臣，自2020年加入球隊以來，效力四個賽季期間創下無數亮眼成就，成為勇士王朝的核心球員。本賽季辛特力將重新披上勇士17號戰袍，與團隊迎接全新挑戰。談到林志傑本季即將褪下戰袍，辛特力表示：「隊友以外，還有私底下情感跟從場上看到他都是一個很好的球員，也是一個很有企圖心的競爭者。」同時他覺得有點可惜，林志傑應該還可以再多打幾年，但可以參與到這個退休的階段還是很特別。