日本歌神優里（YUURI）合體南韓知名樂團CNBLUE主唱鄭容和，重新演繹神曲《孤獨的人》，優里清楚的韓文發音加上Rap，驚呆日、韓歌迷：「我還以為是我看錯，整個懷疑自己眼睛欸！！！」、「不是啦，YUURI的韓文發音也太好了吧！」好評不斷。CNBLUE主唱鄭容和無預警出現在優里的YouTube頻道，點開發現，2人一起合唱《孤獨的人》，身為日本人的優里，在唸韓文歌詞與Rap時，絲毫沒有日本口音，驚呆各國K-POP跟J-POP的歌迷。粉絲驚呆表示：「我還以為是我看錯，整個懷疑自己眼睛欸！」、「不是啦，YUURI的韓文發音也太好了吧！」、「是優里主動邀請合作？還是容和提的？不管是哪一邊，反正我超開心，超熱血！謝謝你們，我的青春直接被喚醒！」同時發現，原來優里過去就很常唱《孤獨的人》，這次圓夢跟原唱合唱，夢幻聯動也讓粉絲津津樂道。《孤獨的人》是CNBLUE的出道曲，也是讓他們一亮相就爆紅的作品，公開15天就拿下音樂節目《Music Bank》的第一名，打破韓國出道新人最快獲得一位的紀錄。這首歌後來更成了粉絲的指定曲，每次演唱會都一定會出現在歌單裡，完全是CNBLUE不可缺席的招牌存在。優里（YUURI）今年31歲，是日本男創作歌手、作詞家、作曲家，同時也是YouTuber。他的音樂啟蒙來自家庭背景，媽媽長期收聽西洋搖滾，讓他從小就在音樂環繞中長大，小學時期就熟悉邦喬飛（Bon Jovi）、皇后合唱團（Queen）、AC/DC等經典搖滾樂團的作品。到了高中，優里的歌單開始轉向日本音樂，接觸BUMP OF CHICKEN、Spitz等樂團。他之後經營YouTube頻道《優里ちゃんねる》，以自彈自唱翻唱歌曲，以及和不同音樂人進行卡拉OK對決為主要內容，真實的表現方式讓頻道快速累積高人氣。2019年，優里曾以4人搖滾樂團THE BUGZY主唱身分活動，不過樂團在同年5月解散，之後他便回到最原始的形式，以東京街頭為舞台重新出發。2019年10月9日，優里在澀谷十字路口進行街頭表演，演唱的是MY FIRST STORY的〈花-0714-〉，沒想到原唱Hiro正好經過現場，聽見自己的歌被唱起，直接走上前接下麥克風把歌曲唱完。這段完全沒安排、卻像電影情節般的畫面，隨即在網路上瘋傳，也成了優里人生的重要轉捩點。他今年10月也首度來台在小巨蛋連開2場演唱會，場上座無虛席，驗證不凡人氣。