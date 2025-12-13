記者第一時間撥打ibon售票系統24小時客服專線，電話一直處於忙碌中，截稿前尚未獲得回應。

▲記者今天下午多次致電ibon售票系統客服，對方始終處於忙線中。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲許光漢即將出席金唱片頒獎典禮，表示一切「隨遇而安」，也不知道會跟誰一起頒獎。（圖／記者葉政勳攝）

▲金唱片頒獎嘉賓還有蔡依林（如圖）、許光漢，有望同框邊佑錫，讓不少粉絲嗨爆，同時也吸引搶購潮。（圖／超級圓頂提供）

《第40屆金唱片頒獎典禮》門票今（13）日上午11點於ibon售票系統開賣，原已因系統轉圈圈與排隊問題引發大量討論，未料稍晚再度爆出新爭議，有網友在社群上分享自己收到ibon發送的系統簡訊，內容指出其「同一證號有重複購票情形」，讓成功搶到票的歌迷瞬間陷入恐慌，擔心訂單是否遭異常處理，甚至懷疑個人身分證字號遭他人冒用。根據網友公開的簡訊內容，通知明確寫道：「您於購買金唱片頒獎典禮門票，，系統只保留該證件號碼第一筆成立的訂單之座位，其餘重複購買的座位全數將由系統處理退票且扣5%手續費。」該訊息一出，立刻在社群平台掀起熱議，由於本次金唱片門票全區採實名制，購票時需輸入身分證字號與姓名，理論上可有效避免黃牛與重複購票行為，如今卻出現「同一證號重複使用」的系統通知，讓部分歌迷開始擔心是否為系統判定異常，或是個資在不知情情況下被他人誤用，也有網友推測，更讓歌迷無法接受的是，即便並非主動重複購票，系統仍會針對被取消的訂單扣除5%退票手續費，有網友直言：「如果是系統問題，為什麼要消費者承擔？」也有人呼籲ibon應針對此次金唱片售票狀況提出更清楚的說明與補救措施，由於本次售票過程已出現多項技術爭議，相關處理方式也被放大檢視。事實上，這是台灣施行實名制售票以來，，截至目前為止ibon售票系統尚未針對「證號重複使用」簡訊一事對外發布正式說明，相關狀況仍在網路持續發酵。記者也在第一時間致電ibon售票系統24小時客服專線，電話一直處於忙線中，截稿前尚未獲得回應。由於金唱片為首次登上臺北大巨蛋的大型韓流頒獎典禮，關注度極高，歌迷也期待售票平台與主辦單位能盡快釐清問題，避免影響已成功購票者的權益與對活動的信任。