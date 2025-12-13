我是廣告 請繼續往下閱讀

拆得越細價格越貴：一分錢一分貨

▲冷氣清洗市場缺乏統一標準，價格反映的是技術成本與風險。（示意圖／取自 PhotoAC ）

冷氣四種清洗等級大解密

▲冷氣「全機拆洗」因為工序最繁雜，價格也最高。（示意圖／記者張嘉哲攝）

達人建議：「兩大關鍵」決定怎麼洗

天氣越來越冷，許多人趁冷氣關機時預約冷氣清洗服務，但費用卻從新台幣800元到1萬元都有，巨大的價差讓人一頭霧水。知名YouTube頻道「空調小教室」專家老柯指出，這並非單純的價格戰，真正的關鍵在於，而他最推薦「洗法。老柯在影片中解釋，冷氣清洗市場缺乏統一標準，價格反映的是技術成本與風險。他強調一個核心觀念：「。」因此，拿800元的簡易清洗去要求數千元深層清洗的乾淨度，在本質上是不對等的比較。為了讓民眾更直觀理解，老柯將市面上的清洗服務依工序由淺入深分為四個等級：面對琳瑯滿目的價目表，消費者該如何選擇？老柯建議依據「預算」與「髒污程度」來判斷。對於一般家庭，他最推薦。原因在於冷氣運作時產生的水垢與黏液，僅需兩三個月就會生成，若兩三年沒洗，極易導致水管堵塞與漏水。至於，老柯認為除非冷氣故障或嚴重堵塞，否則CP值不高；因為在頻繁使用下，冷氣約3個月就會重新長出黴菌，花大錢追求「極致乾淨」僅能維持短暫時間。總結來說，老柯建議，大家應該要建立「價格對應工序」的觀念，選擇最適合自己使用習慣的清洗方案，而不是一味追求最低價或最高價。