中央氣象署表示大陸冷氣團來襲，今明恐怕會來到12度低溫，空曠處甚至會下探10度低溫。如果剛好要去新北耶誕城要記得穿暖。想要暖身暖暖包也別忘，除了手拿之外，有些人會貼在腹部或腰上。根據日本電視台節目《這樣有什麼差別？》曾做過的實驗發現，貼在腳底30分鐘就能暖全身。中醫師王大元也提到，天冷時隔著襪子，腳底貼暖暖包也是相當保暖的做法。
根據日本電視台節目《這樣有什麼差別？》曾做過暖暖包的測試，將暖暖包貼在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底，結果10分鐘後發現，貼在「腹部、腳底」全身的溫度有明顯上升，但再過了30分鐘，發現雖然有持續升溫，但只有貼在「腳底」有提升末梢溫度，從指尖、頭頂到腳跟溫度都有上升，透過此實驗，可以知道「腳底」是一個可以暖全身的好地方。
中醫也有相同的理念，中醫師王大元表示，想要讓全身暖起來，人體有四個地方要特別保暖，包含「腰背、頭頸、肚臍、腳底」，只要這個四地方做好保暖工夫，全身就能暖起來。醫師也透露，天冷時，除了準備暖暖包、發熱毯，他自己也會隔著襪子腳踩暖暖貼來保暖。
王大元醫師人體四部位加強保暖
1腰背：背部為督脈和膀胱經所經過，主管身體陽氣的運行，寒氣多從背部開始入侵；而腰部更為命門所在，為人體陽氣之門，命門火衰則畏寒體弱，因此腰背一旦受寒，除了容易引發氣喘咳嗽，還可能產生經痛、腰背痠軟等症狀。
2頭頸：人體的頭部為「諸陽之會」，頭頸之間有風門和風池穴，寒邪容易由此入侵，醫師建議可以戴條圍巾、披肩、毛帽或高領毛衣，溫暖頭頸部。
3肚臍：該部位是人體先天氣血匯集之處，肚臍以下到恥骨以上又是丹田的所在、人體真氣匯集之處，因此保暖肚臍周圍，除了促進血液循環，溫暖核心體溫，肚臍往下又有氣海、關元兩穴，能夠溫煦和強化男性生殖功能。
4腳底：腳底板是距離心臟最遠，穿襪子能減少熱能散失。古人云：「寒從腳下起。」體質虛寒、四肢冰冷的人，可以每天泡湯足療，刺激腳湧泉（腳底）、太溪、築賓穴（小腿內側）和足三里、豐隆穴（小腿前側），養腎固精、減少水腫和活化氣血經絡的運行。
資料來源：中醫師王大元、中央氣象署
