▲向佐近日登上中國紀錄片《尋真之地》，痛哭喊演藝圈很恐怖，遭疑要退圈，本人親自發文澄清：「退圈這個想法暫時沒有」。（圖／微博@向佐JackyHeung）

▲向太（如圖）是影壇女強人，認為兒子向佐個性太單純所以容易被騙。（圖／翻攝自微博）

電影大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，經營自己的影音頻道好一陣子，很能夠引起話題。日前兩人的愛子、41歲的向佐在節目上有感而發，稱從小在娛樂圈長大，看過很多複雜的人，覺得他們很恐怖，跟著就激動落淚。對此向太承認對孩子保護過度，還揭他真正想法：「他其實在哭他自己笨。」向佐哭訴演藝圈的人恐怖，表示：「我從小在演藝圈長大，再複雜的人都見過，我不想變複雜，我覺得他們很恐怖，人很恐怖的。」最了解他的媽媽向太，解釋道：「向佐哭我也不奇怪，他其實在哭他自己笨。」透露很多不是娛樂圈的人也會騙他，至於是否因自己是女強人、太保護小孩，她只能嘆道：「你說誰不會保護小孩？沒錢的都保護，更別說有錢的。」只要身為人母一天，保護自己的孩子就是天性，向太雖然也覺得兒子太單純，卻認為成長需要親身經歷過一些事件，經一事才會長一智。她透露向佐還跟求學時期的朋友很好，現在還會約打籃球，她認為最可貴的是童真，好比向佐有可能嚷著不想拍照，一稱讚他帥，他就願意拍了，性格很簡單。在向太眼中，人還是要有防範心，有了就不會被騙，就不會覺得人性很複雜，顯然向佐還需要這一層修鍊。他在節目裡哭訴娛樂圈人複雜、恐怖，網友一度懷疑他想退出演藝界，他又發文表明暫時還不會退，流露特別的韌性。身為影壇重量級人物的孩子，向佐扛著極重的「星二代」包袱，爸爸向華強曾砸了5億人民幣，為他拍攝《封神傳奇》，想要將他捧紅，卻賠了兩億多，還承認是自己演藝人生的大錯誤。在此情況下，向佐免不了常碰到網友的冷嘲熱諷，還要遇到有心人的欺騙，日子其實也沒有大家以為的輕鬆、容易。