泡麵界再出新招，台灣本土泡麵一度贊推出期間限定「麻奶口味牛肉麵」，主打麻辣結合豆漿奶香，裡頭還吃得到牛肉塊與膠質肉感，話題瞬間在Threads與臉書社團炸開。不少人被創新口味燒到表示想買，「看到豆漿就先加分」、「看到期間限定不買不行了」，但實測評價兩極，有人覺得順口唰嘴，也有人嫌淡、熱量偏高。
一度贊推新品「麻奶口味牛肉麵」！大票老饕心動：非常唰嘴、不買不行
一名網友近日在Threads發文分享，自己發現一度贊悄悄推出「麻奶口味牛肉麵」，強調不是只有噱頭，裡頭真的吃得到牛肉塊，還帶有膠質口感的肉，整體風味結合麻辣與豆漿奶香，目前屬於期間限定款，讓她不禁大力推薦：「快去買起來」。
另一邊，臉書粉專「泡麵公社泡麵俱樂部」也有網友發文表示，在大賣場看到一度贊新口味泡麵上架，但3包要價139元，讓他站在架前天人交戰，「看看價錢，再看看荷包君，還是忍痛路過」。
貼文曝光後，不少網友心動留言，「怕辣吃這個剛剛好，稍微中和一下，非常唰嘴」、「看到期間限定不買不行了」、「看到豆漿就先加分，覺得豆漿好百搭」、「3包139還好啦，只是如果不好吃，剩下的那2包就很貴了」。
但也有人實際開吃後直言，「這個直接去買麻辣口味加無糖豆漿也是差不多」、「剛已試過，沒有比直接加豆漿來的濃郁，但不難吃，我覺得水加少一點可能比較有味道，但一包要六百卡蠻嚇人」、「我覺得…有點翻車欸？真的很淡，我是煮泡麵會量水的人，蒜香豚骨可能都比他好吃，這款卡在中間，不知道想表示什麼？」。
一度贊擠進人氣國產泡麵排行！家樂福2025年泡麵熱銷榜
儘管新口味討論度高低不一，但一度贊實力仍不容小覷，根據家樂福公布的2025年上半年人氣國產泡麵排行榜，一度贊仍以「一度讚爌肉」擠進第8名。家樂福指出，國產泡麵市場前三名幾乎是鐵板一塊，「統一肉燥麵」已連續10年穩坐銷售冠軍，「來一客鮮蝦魚板」與「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」也長年盤踞亞軍與季軍，成為難以撼動的經典口味。
至於家樂福日前公布今年1月至11月的國產泡麵熱銷榜單，其中國產泡麵銷售王仍由「統一肉燥麵」穩穩拿下，累計銷售額高達9900萬元；緊追在後的是「來一客鮮蝦魚板」，銷售額約8600萬元；第三名則由「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」奪得，銷售額達5500萬元，前三名依舊難以撼動。
排名第四至第十名的泡麵品牌也同樣熟面孔居多，依序為「科學麵」、「維力炸醬麵」、「台酒花雕雞麵」、「味味A排骨雞湯麵」、「統一辣味蔥燒牛肉」、「來一客辛辣香菇風味」以及「統一鮮蝦麵」。
資料來源：Threads、臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」
