全家便利商店、7-11週末冰品優惠來了！快趁冷氣團發威降溫前先吃，全家表示，即起至12月14日前，會員購買霜淇淋第二支只要10元，還有杜老爺指定口味雪糕也買一送一；7-11五六日限定優惠，使用指定支付方式，可享霜淇淋、酷聖霜買一送一。
🟡全家霜淇淋10元多一支！雪糕買一送一
全家即起至12月14日前多款冰品優惠，會員購買霜淇淋第二支只要10元。12月霜淇淋口味為「開心果霜淇淋」有滿滿濃郁的堅果香氣，雖然邁入冬季，不過堅果控可千萬不能錯過。
同時還有「健司 辻利蜂蜜海鹽抹茶雪糕」加10元多一件，2件只要69元；還有「杜老爺曠世奇派提拉米蘇」買一送一優惠。
🟡7-11霜淇淋買一送一
7-11霜淇淋也有買一送一，即起至12月28日前的每週五六日，使用icash2.0、icash Pay買一送一，可享霜淇淋、酷聖霜買一送一優惠。若不想使用指定支付方式，即起至12月14日前，霜淇淋也有第二支10元（不含酷聖霜）。
12月口味為「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，並且選擇杯裝就可以免費升級加在地客家蜜金棗，淋上香桔之醬，鹹甜交織、層次豐富。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家即起至12月14日前多款冰品優惠，會員購買霜淇淋第二支只要10元。12月霜淇淋口味為「開心果霜淇淋」有滿滿濃郁的堅果香氣，雖然邁入冬季，不過堅果控可千萬不能錯過。
同時還有「健司 辻利蜂蜜海鹽抹茶雪糕」加10元多一件，2件只要69元；還有「杜老爺曠世奇派提拉米蘇」買一送一優惠。
7-11霜淇淋也有買一送一，即起至12月28日前的每週五六日，使用icash2.0、icash Pay買一送一，可享霜淇淋、酷聖霜買一送一優惠。若不想使用指定支付方式，即起至12月14日前，霜淇淋也有第二支10元（不含酷聖霜）。
12月口味為「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，並且選擇杯裝就可以免費升級加在地客家蜜金棗，淋上香桔之醬，鹹甜交織、層次豐富。