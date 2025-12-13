我是廣告 請繼續往下閱讀

近日社群平台流傳一名男子對柯基怒吼、丟物品及棒棍揮打影片，惹火網友通報北市動保處，男子身分也被起底，指為手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人，不僅店家被刷負評，品牌也終止合作，動保處則將該柯基犬送往特約動物醫院安置。昨（12）日晚間詹男到案說明，他表示因長期照顧失智犬隻，導致身心疲憊、情緒失控。北市動保處昨日凌晨接獲通報後迅速介入，動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱表示，受虐的柯基叫秋刀魚，是已經15歲的高齡老犬，原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢，因犬隻失智情形需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養。陳瑞濱表示，詹男已於12日晚間到案陳述說明，表示因為長期照顧失智犬隻，身心疲憊所致情緒失控。待醫院驗傷結果及違法事證釐清後，將依《動物保護法》第5條第2項不得騷擾虐待傷害動物裁罰。回顧事件，有網友在社群平台Threads轉傳詹男在臉書發布的影片，影片中疑因柯基年邁失智隨意便溺，詹男言語激烈叫囂謾罵，向柯基犬拋擲衛生紙捲筒等物品，並手持清潔用具作勢揮擊打柯基犬，讓牠縮在角落發抖相當害怕。詹男更在臉書貼文上寫著「誰要養？送他，不然我就把牠安樂死」，貼文有網友留言質疑「15歲了你這樣對牠？」詹男則回應「牠即使20歲我還是會這樣對牠」。 詹男加盟的連鎖茶飲總部昨晚聲明正式與詹男終止合作，並求償毀損商譽金額。針對影片內容，動保處透露，詹男暴怒的舉動造成狗狗嚴重驚嚇，蜷縮於牆角不斷顫抖。市府單位接獲民眾通報後，即於凌晨啟動緊急處理流程，並依動保自治條例第14條，將涉案犬隻送往特約醫院接受檢查與照護。