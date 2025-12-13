我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北富邦勇士近日正式宣布，「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）強勢回歸，本季將再度披上象徵榮耀的17號戰袍，與球隊迎接全新挑戰。曾是勇士完成三連霸的重要核心，辛特力在睽違一季後回到熟悉的舞台，直言這次回歸對他而言意義非凡。辛特力透露過去的傷勢已完全痊癒，因此當勇士再度發出邀約時，「我沒有任何理由拒絕。」此外，辛特力也提到PLG當家球星盧峻翔直言：「他就是聯盟最好的球星之一。」近日勇士宣布「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）強勢回歸。辛特力曾是帶領勇士締造三連霸的重要功臣，自2020年加入球隊以來，效力四個賽季期間創下無數亮眼成就，成為勇士王朝的核心球員。辛特力坦言，離隊後這段沒有球隊的時間，他始終保持訓練，維持狀態。最重要的是，先前困擾他的傷勢在這段期間得以痊癒。談到如何克服傷勢的「黑暗低谷」時，辛特力透露：「當初有很多黑暗的時候，在很低谷的時候也是靠著信仰才一步一步回到屬於我的地方。」他表示，在傷勢痊癒後，球隊剛好提出邀約，他當然沒有理由拒絕。對於辛特力的回歸，總教練吳永仁寄予厚望，希望他發揮領導能力，擔任洋將與本土球員的溝通橋樑。辛特力對此表示，這也是他目前的心態：「不管是場上或場下，我就是一直準備好去幫助隊伍。」辛特力回憶起先前受傷賽季的後段，他就曾留在球隊擔任球員中的聲音，提醒年輕球員和洋將。他強調，現在的心態就是保持一樣，不論有沒有上場，他都要當好球隊間的橋樑。至於何時能正式上場，辛特力透露已和吳永仁教練討論過。目前第一要務是調整體能狀況，並先做好上場之外的事情，但他強調自己隨時可以上場。值得一提的是，辛特力也特別點名了桃園璞園領航猿的盧峻翔。「峻翔這幾年的成長大家有目共睹，他自己也有在關注，」辛特力表示，他認為盧峻翔現在已算是聯盟最好的球星之一，帶領的領航猿也是越來越好。「他今年回來也是很期待能跟領航猿對決，也可以跟峻翔對決。」被問及回來是否感受到「回家」的感覺時，辛特力認為，昨天賽前踏進和平館球場那一刻，才是真正讓他有回家的感覺。因為上一次在這邊比賽或練球，已經是他受傷前的事情了。辛特力的三個孩子對回到台灣也感到非常興奮，因為對他們來說，台灣就是他們的另外一個家，他們後續也會盡快到台灣團聚。辛特力將用他的經驗與領導力，帶領勇士迎接全新的挑戰。