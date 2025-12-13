我是廣告 請繼續往下閱讀

原田真人過世 役所廣司、佐藤仁美不捨哀悼

原田真人介紹！是演員、影評人、編劇 更是知名導演

▲佐藤仁美發文悼念原田真人，感謝對方在她18歲時，重用自己當電影女主角。（圖／IG@ssato.hitomi.19791010）

曾在電影《霍元甲》中演出三田龍一、並以《空難風暴》等作品聞名的日本電影導演原田真人，已於8日辭世，死因未公開，享壽76歲，葬禮僅由近親屬低調舉行，之後將另辦告別式。噩耗傳出後，曾合作《神風72小時》的坎城影帝役所廣司，以及《澀谷24小時》的佐藤仁美也紛紛悼念，役所廣司一句「年底變得格外寂寞了。」顯露影壇對這位巨匠離去的不捨與鼻酸。原田真人曾在1995年執導《神風72小時》，並找來坎城影帝役所廣司演出，當原田真人逝世消息曝光後，役所廣司也透過事務所發表聲明：「我是在《神風72小時》這部電影中第一次遇見原田導演，之後一共合作了8部作品。」他回憶道：「本月1日接到家屬的聯絡，3日那天前去探望導演，我們聊了許多往事，離開病房後還一起去喝了咖啡，原田的工作人員也加入，度過了一段很溫馨的時光。最後，導演對我說『下次再一起拍吧』，我回他『我等你』，就此道別。沒想到會這麼快就離世，真的很震驚。不過，能在最後親自向他致意，我很慶幸。衷心祈願他安息，年底變得格外寂寞了。」1997年在《澀谷24小時》中擔任主演的女演員佐藤仁美，也透過IG追悼表示：「18歲時，為我拍了人生第一部主演電影的原田真人導演，正是因為那部作品，我得到了許多獎項，演員人生也因此大大改變，真的非常感謝。」她還寫道：「能夠演出導演的作品，我感到無比驕傲，從心底感謝您，真的非常謝謝您，願您安息。」原田真人曾在美國以電影評論家的身分活動，返國後於1979年以《Goodbye, Flickmania》正式出道擔任導演。之後以《金融腐蝕列島》、《突入！淺間山莊事件》等作品備受矚目；2008年描寫採訪日航客機空難事故記者的《空難風暴》，更榮獲藍絲帶獎最佳作品獎。此外，2006年時，他也出演過《霍元甲》，飾演三田龍一角色。其他代表作還包括在蒙特婁世界影展拿下評審團特別大獎的《我的母親手記》，以及描寫終戰決斷幕後過程的《日本最漫長的一天》。近年則持續創作，從時代劇《燃燒吧，劍》到動作電影《HELL DOGS：竹之家》，題材相當多元。