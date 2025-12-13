我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇日前爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟「福麥」是一家登記在台南的室內裝修公司。國民黨桃園市議員凌濤今（13）日也質疑台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」？針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，國防部表示，該案於2024年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。國防部指出，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於今年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。