台灣人喜愛吃到飽餐廳，菜色多元、種類豐富，一次能收服男女老幼。今（2025）年全台也有許多吃到飽餐廳開幕，更是不乏一開幕就吸引人潮的人氣品牌，像是被封為「最難訂位吃到飽餐廳」的島語，今年更是一次在高雄、桃園連開兩家，另外，更有平價的我家牛排、貴族世家，都開設旗艦店，每人最低370、380元就能享有約百道菜吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》整理2025年新開的人氣吃到飽餐廳，並附上訂位攻略資訊，一文掌握。
📍島語（開設高雄漢神店、桃園台茂店）：
有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，前（2023）年於台北漢來飯店內開設首家分店，後今年8月再開高雄店，如今三號店、即進駐桃園台茂購物中心的桃園台茂店，也將於12月29日正式開幕。
島語主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等九大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，談到造訪「島語」必吃菜色，許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、香箱蟹等當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳等。
而「島語」的生魚片強調每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。特別的還有生蠔燒、蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛、醬燒雞腿等，假日晚餐還另送每人半隻現烤活龍蝦。
▪️「島語」訂位攻略：
訂位平台： Inline 線上訂位
開放訂位時間：除了桃園店已於12月11日開放2026年2月底前預約，台北漢來店、高雄漢神店都是在每個月1日，可下訂隔一個月的座位，如1月1日可預訂3月座位。
餐價：（高雄漢神店與桃園台茂店）
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
預約規則：
一、用餐人數8位(含)以上請來電預約。
每人每月訂位上限為 2 組（電話預約、線上訂位、EZ 訂位共同計算），同一姓名訂位若超過上限將被取消。
二、除官網通路及合作夥伴 EZTable 外，島語並未授權或委託任何訂位平台、社群代為銷售座位。為維護訂位公平並杜絕黃牛，恕不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。一經發現有轉讓或買賣訂位之情事，將即刻取消該名訂位者之訂位／用餐資格，已訂座位將取消並返還訂金。
三、為維護各位貴賓之訂位權益，預約採「訂位支付訂金」之方式，預約後將發送「訂金付款簡訊」至訂位電話，逾期未付將自動取消訂位，敬請見諒。
訂金收費標準：
一、每位成人酌收訂金500元，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票。
二、訂位日為8日後（含第8日）者，訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。例如：若於10月1日預訂，需在10月7日結束前完成付款。
三、訂位日為1至7日內（含第7日）者，訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。
例:若於10月1日預訂，需在10月2日結束前完成付款。
📍台北寒舍艾美酒店探索廚房（老品牌重新開幕）：
台北寒舍艾美酒店探索廚房於10月重新整裝並正式升級，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造全新頂級自助餐饗宴。探索廚房擁有近300坪的開放空間，設有三間可容納12至20人的包廂，餐廳規劃超過十個主題餐檯，包含「日料檯」、「海鮮檯」、「海鮮現烹區」、「鐵板檯」、「爐烤檯」、「熱饗區」、「義饌區」、「甜點區」、「冰果區」與「醇飲吧」等。
全新菜色想試全新開放式「日料檯」裡的品項倍增，餐檯共匯聚超過50款海味珍饈，規模成長達67%，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳，超過50款海味。更有和牛四吃，即是和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰以及號稱「比臉還長」的炙燒和牛握壽司。還以行動甜點車呈獻宮廷甜品，搭配調酒、獺祭氣泡酒等，奢華海陸食材通通都可吃到飽。
▪️探索廚房訂位攻略：
餐價：
每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。
訂位方式：
台北寒舍艾美酒店訂席中心(02)6622-8018或請至官網 。
📍台南晶英酒店
台南晶英酒店為了房客每日規劃兩類早餐，一樓偏西式餐點居多，而二樓宴會廳另闢以台南小吃包含米糕、碗粿等為主的中式早餐，如今台南晶英酒店於11月正式宣布，中式早餐將全面升級為營業時間至13:30的早午餐，並增加港點品項，房客優惠價每位成人只要660元、兒童330元，週一至週五限定。歡慶開幕即日起至12月31日止，推「四人同行、一人免餐費」，或是兩人以上同行每位享780元嚐鮮價。一推出就造成轟動，如今一位難求，據傳電話相當難打。
台南晶英酒店中式早餐全新升級，推出「府城茶樓」港式早午餐自助饗宴，台南晶英表示，用餐時服務生會推著超經典港點車、點心車到桌邊讓賓客挑選，車上菜色包含燒賣、餃類、流沙包、蘿蔔糕、冰火菠蘿油、葡式焗蛋塔等。
另外，餐檯區更有提供師傅現切燒臘，包含蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨與香腸，餐檯上更備有各式熱炒與現煮煲仔飯、現燙牛肉湯、擔仔麵等，另外還有各式府城小吃，通通都可吃到飽。
▪️台南晶英酒店吃到飽訂位攻略：
餐價：
▪️一般外客：成人每位880元、兒童(6-11歲)499元、兒童(3-5歲)150元、兒童(3歲以下) 免費
▪️房客優惠：成人每位660元、兒童(6-11歲)330元、兒童(6歲以下)免費
用餐時段：平日週一至週五 06:30-08:30、09:00-11:00、11:30-13:30
用餐地點：宴會廳
優惠活動：即日起至12月31日止，推「四人同行、一人免餐費」，或是兩人以上同行每位享780元嚐鮮價。
訂位專線：(06)390-3036，每週一開放預訂至下週五座位、每時段用餐2小時
📍「NAGOMI雅」新光A8店：
欣葉國際餐飲旗下日本和食自助餐「NAGOMI」於今年6月開設第二家主題店「NAGOMI 雅」，進駐新光三越台北信義A8。特地以「探索京都」為主題，嚴選四大百年老舖的風土食材，主打菜色包含多樣的生魚片，像是海鱺、鮭魚、鮪魚、鰤魚、旗魚等；另也有現捏壽司，像是現做炙燒比目魚、炙燒干貝、炙燒鰤魚、炙燒星鰻。
最大特色是還有「鮑魚旨煮」、「廣島牡蠣食蔬土佐凍」在內的小缽料理，外型最漂亮的還則是「最中餅丰盛壽司」，是先付也是壽司，特別以酥香最中餅為器皿，盛裝當日現流漁獲，如甜蝦、鮪魚、鮭魚卵搭配醋飯，色彩繽紛、滋味飽滿，宛如珠寶盒般。
並吃得到現燙日本A5和牛搭配京麩的「和牛京麩山椒煮」。「NAGOMI 雅」菜色140多道，號稱比總店更多。
▪️「NAGOMI 雅（新光A8店）」訂位攻略
餐價：
平日（周一至周五）午餐成人每位1380元+10%、晚餐成人每位1580元+10%；
周末例假日與特殊節日( 無下午茶時段)午餐成人每位1780元+10%、晚餐成人每位1780 元+10%
預約平台（方式）：
一、 新光A8店-線上訂位
二、電話預約：02-2758-3788
預收訂金方式說明：
一、每人須先收預訂金500元，網路或電話訂位，請於時限內完成定金之預付(限使用 : VISA、MASTER、JCB)，方視為訂位成功。
二、成功訂位後，不接受更換訂位名稱及電話。如需更改訂位人數請主動提前致電餐廳。
三、預付之定金將直接抵扣當日餐費，不接受退刷改以其他方式支付餐費。
四、以NAGOMI發行之餐券支付餐費，請於訂位時告知將使用餐券，用餐結帳後退還預訂之訂金。
五、若無信用卡，可在電話訂位成功三日內以轉帳或匯款支付定金
六、取消訂位說明：
用餐5日前取消訂位：訂金將全數返還原信用卡帳戶。
📍「旭集」台南店：
饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，今年7月正式插旗台南，進駐新光三越台南新天地本館6樓C區，占地470坪，提供386個客席座位，旭集台南店推出獨家限定8道料理，還與台南人氣酒吧「Bar INFU」合作推調酒。
旭集台南店與其他分店一樣，規劃為九大餐區，必吃菜色包含「旭集」是專主打日式料理的Buffet品牌，標榜九大和食名店區，有限定菜色包含鴨香米糕芝丸揚、南城枝豆葛粿等之外，而必吃菜色包含生食區「生盛」中的台灣各地現流鮮魚、澎湖直送海味及日本空運來台的漁獲海鮮，更有麵包蟹、松葉蟹腳等；而「巧鮨」則訴求板前割烹料理場域，由專業壽司師傅現點現捏多款壽司，以及羊排、雞肉串、烤香魚、干貝、大蝦與現煎和牛等。
▪️「旭集」台南店訂位攻略
餐價：
午餐：平日1490元+10%、假日1790元+10%；
下午餐：平日1090元+10%、假日1490元+10%；
晚餐：平日1790元+10%、假日2090元+10%。
（以上為2026年1月1日開始之價格）
預約平台：旭集官網
預約規則：
一、網路預約訂位以八人以內為限（可預訂人數及桌型，將依照各分店實際配置開放）， 一個月內(黑卡開放三個月)；八人以上訂位或包場需求，可使用電話預約或至官網客服單留言洽詢。
二、用餐當日訂位保留時間為10分鐘，請準時入席，逾時將取消訂位。座位將依餐廳當日訂位排定且無法指定座位。
三、用餐之預約需支付定金，每人(含0~12歲兒童)新台幣500元。結帳時，所支付之定金僅可折抵當日用餐之消費，不得要求退還，但因使用餐券而造成溢付時，不在此限。
四、支付定金後因 用餐時間異動而取消訂位 ，亦需遵循定金支付後欲取消訂位退款規範，用餐日起前7天(含第7天)主動聯繫餐廳或至訂位系統取消， 定金全額退還至銀行帳戶(將酌收匯款手續費)或原付款之信用卡 ；於用餐之日起前6天內 取消、異動日期或餐期 ， 定金則全額沒收不得要求退還。
五、定金支付完成後，即無法異動預訂用餐時間。如要調整用餐時間，僅能重新訂位
📍URBAN PARADISE：
饗賓集團今年推出全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，7月進駐統一Dream Plaza五樓，主打「餐酒式」的Buffet，匯聚美墨、歐陸、日式、東南亞到台式街頭等多樣美食，兩百多道料理分布於九大主題，並有高達18款的酒品。
比照旭集、饗饗，那些受歡迎的招牌菜色，包含松葉蟹腳、螃蟹、炸蝦、香魚、干貝、羊排等都備齊，另外推出許多「下酒」的好料理，像是煙燻熟成牛腹牛排、多樣化的加州卷、小缽料理、現做手捲、Tapas西班牙下酒菜、古早味鵝湯麵、牛肉滑蛋醒酒粥、人參醒酒湯等，更有炸蝦、越式炸蟹肉、墨式辣子蝦、南方炸雞等炸物。
▪️「URBAN PARADISE」訂位攻略
餐價：
午餐：平日1490元+10%、假日1790元+10%；
下午餐：平日1090元+10%、假日1490元+10%；
晚餐：平日1790元+10%、假日2090元+10%。
（以上為2026年1月1日開始之價格）
預約平台：URBAN PARADISE官網
預約規則：
一、網路預約訂位以八人以內為限（可預訂人數及桌型，將依照各分店實際配置開放）， 一個月內(黑卡開放三個月)；八人以上訂位或包場需求，可使用電話預約或至官網客服單留言洽詢。
二、用餐當日訂位保留時間為10分鐘，請準時入席，逾時將取消訂位。座位將依餐廳當日訂位排定且無法指定座位。
三、用餐之預約需支付定金，每人(含0~12歲兒童)新台幣500元。結帳時，所支付之定金僅可折抵當日用餐之消費，不得要求退還，但因使用餐券而造成溢付時，不在此限。
四、支付定金後因 用餐時間異動而取消訂位 ，亦需遵循定金支付後欲取消訂位退款規範，用餐日起前7天(含第7天)主動聯繫餐廳或至訂位系統取消， 定金全額退還至銀行帳戶(將酌收匯款手續費)或原付款之信用卡 ；於用餐之日起前6天內 取消、異動日期或餐期 ， 定金則全額沒收不得要求退還。
五、定金支付完成後，即無法異動預訂用餐時間。如要調整用餐時間，僅能重新訂位。
📍「貴族世家」板橋板新店：
貴族世家在今年7月開設全台最大的「貴族世家板橋板新店」旗艦店，座位設置高達328位，「貴族世家板橋板新店」作為旗艦店，自助吧更是全面升級，提供包括熟食、炸物、湯品、冷菜、沙拉、水果甜點以及飲料等，品項超過上百道，最低430元就可以吃到，用餐時間限100分鐘。如果不想吃牛排，380元就能享用自助吧。
百道料理中，最受歡迎的就屬一進門就看到的海鮮冷盤區，必吃菜色包含新鮮白蝦、淡菜、煙燻鯊魚、小卷等；熟食區更有雞翅、炸豆腐、紅燒肉、豬腳、紅燒茄子，道道都是大菜。另還有現做區，煎餃、蘿蔔糕、荷包蛋，甚至蚵仔煎、酥皮濃湯都是當下服務人員現做的。
另外還包含美式炸物、聯名「老虎堂」的珍珠奶茶，以及生菜沙拉、開胃涼拌小菜、清粥小菜、甜點冰品、冷熱飲以及10幾種的水果等，菜色超過百道。
▪️「貴族世家」板橋板新店訂位攻略：
餐價：
每人430元起，純自助吧380元，限時100分鐘
預約平台：inline系統
每日開放訂位時段如下：
• 11:00、11:30
• 13:00、13:30
• 15:00、15:30
• 17:00、17:30
• 19:00、19:30
• 20:30（沙拉吧最後供餐時間為21:30，結束營業時間為22:00可接受再預定）
📍「我家牛排」板橋遠科店：
由犇峰餐飲集團加盟打造的「我家牛排板橋遠科店」，於今年4月開幕，相較其他分店還多加了披薩吃到飽。餐價每人370元+10%就能吃到沙拉吧，搭上牛排最便宜也只要每人400元+10%。
「我家牛排板橋遠科店」店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地200多坪，座位數310個，百道菜色包含冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點通通都有，而且還新增披薩區，提供6種口味（2甜、4鹹）無限吃到飽。最受歡迎的菜色首推炸雞翅，獨門醃料炸到外酥內嫩，因為太容易被拿光，平均每20~30分鐘就要補菜一次，還有燙鮮蝦、牛肉壽喜燒、湯包、麻婆豆腐、滷豬腳、麻辣鴨血、白菜滷等，都是人氣菜色。
▪️「我家牛排板橋遠科店」訂位攻略
餐價：
沙拉吧：每人370元+10%、
牛排（含沙拉吧）：最低每人400元+10%
訂位平台：inline系統
訂位規則：
一、會開放一個月內訂位，另每天也有保留部分可由民眾現場候位。
二、只收現金，無刷卡服務
三、訂位沒有保留時間，可提前30分鐘報到，無法指定座位，逾時將自動取消訂位。
四、訂位開放時段有限，額滿為止，用餐當日如欲增加人數，須視現場安排。
五、每組訂位上限為六位，六位以上需分開訂位，恕不指定座位。
📍添好運：
香港「添好運」以港式點心與粵菜料理聞名，2010年至2021年連續12年獲得《米其林指南》一星肯定；2014年進駐台灣深受消費者喜愛。今年「添好運」超狂推出「100分鐘點心放題」吃到飽活動，叫好又叫座！添好運表示，12月「港點吃到飽」壓軸最終場將有台中JMall店、高雄富民店，開放訂位了。
饕客推薦必吃2025菜單：招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是必吃菜色，甜點飲料則有楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣選擇。
◾️添好運吃到飽訂位攻略：
餐價：每人699元+10%，限時100分鐘點心放題
訂位平台：inline平台
時間：12/1至12/31（平日限定）14:00-15:40、16:00-17:40
地點：台中JMall店、高雄富民店
訂位：每時段限量40位
備註：每日限量席次，「一個月內」開放預訂，不開放現場候位；訂位保留5分鐘，逾時不候；優惠不併用；活動不可使用任何禮券或折扣券；詳細資訊請見店內公告。
📍美登利壽司台中店
「美登利壽司」台中LaLaport店從今（2025）年4月首次推出「壽司吃到飽」，當時每人餐價980元，後來餐價不斷更動調整。如今「美登利」台中LaLaport店壽司吃到飽表示，即日起又新增菜單，除了原本1280元、1680元方案外，平日時段再增980元方案。
980元方案能無限享用的品項共50種，但也有星鰻、天使紅蝦、甜蝦、炙燒鮭魚等握壽司或是生魚片，其中一品料理也有海老天烏龍麵、天婦羅盛和等，另外還有自助式沙拉吧中的炸物、燒烤、冷盤沙拉、甜品等無限供應，不過980元方案僅限平日，且用餐時間限90分鐘。
◾️「美登利壽司台中店」訂位攻略：
餐價：
每人980元+10%、1280元+10%、1680元+10%，用餐限時90分鐘
預約平台：inline系統
電話號碼： 04- 2211-6818
資料來源：島語、NAGOMI 雅、旭集官網、美登利壽司、貴族世家、我家牛排、添好運、台南晶英酒店、台北寒舍艾美酒店、URBAN PARADISE
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
