全年最受矚目的天象之一，雙子座流星雨，將於12月14日（日）達到極大，每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆。臺北市立天文科學教育館表示，今年的觀賞條件相當良好，每小時可看見約100顆，是可看性最高的流星雨之一，《NOWNEWS》整理最佳觀賞時間、觀賞地點、流星雨線上直播一覽。
🟡雙子座流星雨有什麼必看亮點？
臺北天文館表示，雙子座流星雨的母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，實際每小時約可看見100顆左右，是可看性最高的流星雨之一。
雙子座流星雨的特色為流星數量多且穩定，流星速度中等偏慢，約每秒35公里，偶有明亮的火流星出現，更添觀賞亮點。
🟡雙子座流星雨最佳觀賞時間
臺北天文館說，14日晚間19時30分左右，當雙子座流星雨的輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多。由於殘月要到次日凌晨2時30分才升起，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段。
◾19:30 左右輻射點升起，流星開始變多
◾在上半夜完全不受月光干擾，是絕佳欣賞時段
◾選擇視野開闊、光害低的地點就能看到流星滑落天際的美景
🟡雙子座流星雨免出門就能看！流星雨線上直播
資料來源：臺北市立天文科學教育館
