我是廣告 請繼續往下閱讀

大同今（13）日召開重訊記者會，策略長丁爾昆指出，終審判決原屬大同集團旗下華映百慕達，須賠中國華映科技支付業績補償款，及大同華映負連帶清償責任，共人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。大同對判決遺憾，將依循救濟途徑，提起再審。華映曾是面板五虎之一，但最終關廠、破產走入歷史。華映透過華映百慕達2010年到大陸投資設立華映科技，然而華映科技因虧損，告大同及華映（百慕達）、華映，要求支付人民幣19.14億元，後續更提高至人民幣30.29億元。大同今日收受委任律師通知，中華人民共和國最高人民法院訴訟判決結果。丁爾昆表示，終審判決結果，原屬大同集團旗下華映百慕達，須向中國華映科技支付業績補償款，而大同華映負連帶清償責任，金額約人民幣30.29億元，約當新台幣131億元。丁爾昆說，對於該判決結果深表遺憾，將依會計原則審慎評估其對財務及業務的影響，並依會計師查核結果進行後續處理。為充分維護廣大股東權益，大同經徵詢專業律師意見，將繼續依循大陸司法救濟途徑，依審判監督程序提起再審。依據大同集團最近期經會計師核閱之財務報告，現金及約當現金近新台幣287億元，資產總計近新台幣1480億元。丁爾昆表示，大同資金充沛、財務結構穩定；加上海外市場成長動能強勁，今年累計營收成長、動能充沛，該判決不影響公司營運。丁爾昆強調，大同公司作為百年企業，一向秉持穩健經營，依法治理為最高原則，並致力於全體股東的共同利益與權益。不僅近年轉型有成，以電力、能源、AI 算力為成長引擎，並將持續關注於核心業務發展，為全體股東權益努力。