▲現年21歲的邱群琋，2004年8月23日出生，是台灣近年備受矚目的女子籃球側翼球員。(圖/UBA提供)

▲UBA大專籃球聯賽中信金融管理學院女籃球員邱群琋在大學時期經歷清華、世新到中信三所學校轉換，她坦言轉學只為「成就更好的自己」，並以職業籃球為目標，也不排斥旅外發展。（圖／記者路皓惟攝）

大專籃球聯賽（UBA）公開一級近日掀起前所未見的飆分風暴。短短不到48小時內，單場得分紀錄竟連續三度被改寫，今（13）日中信金融管理學院球星邱群琋以震撼全場的單場72分，再度登上UBA史上最高得分紀錄保持人，寫下聯賽新篇章。紀錄戰火自12日點燃。中信學院對上台北大學之戰，邱群琋火力全開，先以單場55分刷新112學年度由文化大學郭虹廷所保持的公開女一級紀錄，同時也超越上季台灣師大林韋愷的53分，成為UBA在與SBL正式切割後、不分男女的單場最高得分。然而，紀錄僅維持不到24小時。13日文化大學迎戰輔仁大學，文化女籃射手李恩芯以45投21中、三分球31投11中的誇張火力，轟下56分再度改寫紀錄，也追平公開女一級史上單場最多三分進球數，文化大學更以104：37大勝，預賽取得6連勝。飆分大戰並未就此結束。同日稍晚，中信學院再度出賽，邱群琋面對台北大學再次上演得分秀，全場52投30中、狂轟72分，率隊以141：45大勝，一舉突破UBA與SBL切割前、呂政儒在北科大創下的57分歷史障礙，成為UBA史上單場得分第一人。現年21歲的邱群琋，2004年8月23日出生，是台灣近年備受矚目的女子籃球側翼球員。她的籃球啟蒙來自童年與父親在校園、公園「鬥牛」的日常，國小五年級轉學東興國小後進入永仁國中、永仁高中體系，奠定扎實基本功。她的大學生涯更是與眾不同，先後效力清華大學、世新大學，最終落腳中信金融管理學院，成為少數橫跨三所大專院校的球員。外界眼中「離開清華」並不容易，但邱群琋始終清楚自己的目標——在籃球路上走得更高、更遠。邱群琋在永仁時代就已經展現出色的驚人得分能力，教練時超傑擅長小組配合，不只在5X5戰場樹立威名，3X3賽場的成績更是有目共睹。因此永仁的學生在個人能力和機遇戰中的能力優異。而邱群琋在高中時代就已被譽為天才新星，得分爆發力出色，不僅有投籃、個人也能運球突破，急停跳投能力在當時就已很出出色。大學後教練又加強他的控球能力，掌控傳、切時機的他，在進攻節奏把握上更有一套，在今年連續突破個人得分紀錄，這兩天更連續打出史詩戰役。邱群琋並非單純刷分型球員。她具備強悍切入能力、穩定外線投射與高使用率下的對抗完成度，同時能在高節奏中持續做出進攻選擇。更關鍵的是，她擁有少見於大專賽場的進攻侵略性與體能耐戰度，能在大量出手下維持效率。身為中華3x3國家隊成員，她也將國際賽磨練出的強度與心態帶回UBA。快速節奏、空間判斷與臨場決策，讓她在五對五賽場同樣游刃有餘。正如她多次強調的核心價值——態度與意志力，才是她最倚賴的武器。兩天內三度改寫紀錄，不只是球員個人表現的爆發，也反映出UBA賽場節奏、戰術與進攻自由度的轉變。在SBL正式切割後，大專賽事逐漸形成屬於自己的生態，而邱群琋這72分，正是時代變化下的代表作。大學生涯進入倒數，邱群琋已明言不為未來設限，無論是職業聯賽或海外發展都在規劃之中。而至少在這個冬天，她已用一場又一場得分狂潮，為UBA留下難以被抹去的歷史註記。