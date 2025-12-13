我是廣告 請繼續往下閱讀

網購詐騙手法層出不窮，有詐騙者在社群平台Threads冒用彰化鹿港一間知名體育用品店名義，宣稱「經營不善要倒閉、全場棒球手套1折出清」，吸引民眾私訊下單匯款，結果有人受騙損失5萬元。更離譜的是，受害者發文提醒後，詐騙帳號竟高調現身留言嘲諷，「這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用？」引起網友譁然。帳號「eihpos_o3o」在threads版上po出一篇內容為「全場棒球手套1折處理」的貼文引起關注，吸引許多從事棒球運動的網友私訊詢問，但後續卻遭一名網友踢爆這根本是詐騙，並稱自己已經被騙了5萬元，希望不要再有人上當，目前也已經向警方報案。受害網友表示，自己看到「1折處理」貼文後信以為真，依對方指示匯款，事後卻遲遲收不到商品，才驚覺遭詐，並到警局報案、做筆錄，同時發文呼籲大家不要再上當。未料貼文曝光後，詐騙帳號不但沒有刪文，反而在留言區承認行騙，並以嘲弄口吻回覆受害者，「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了，你報警有個毛用，三個月台灣被詐騙36個億，有追回來一分錢嗎，超好笑欸天天播報詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？做筆錄有個毛用，錢我都花完了，快去報警快讓警察抓我，我好害怕呀嗚嗚嗚，怕死人了啦。」相關發言引起大量網友痛批，直呼詐騙態度囂張、把受害者當笑話。