▲UBA大專籃球聯賽中信金融管理學院女籃球員邱群琋在大學時期經歷清華、世新到中信三所學校轉換，她坦言轉學只為「成就更好的自己」，並以職業籃球為目標，也不排斥旅外發展。（圖／記者路皓惟攝）

臺灣大學籃球聯賽（UBA）女子組公開一級賽事近日頻傳驚人得分秀，單場得分紀錄屢次被刷新，上演了一場場「紀錄爭奪戰」。繼昨（12）日中信學院的邱群琋以55分創下新猷後，紀錄保持時間卻不到一天，今（13）日上午先是被文化大學李恩芯以狂轟56分的表現超越。然而不到3小時，邱群琋在下午的比賽中火力全開，以史詩級的72分再度奪回紀錄保持人頭銜，讓李恩芯的紀錄成為UBA史上「最短命」的紀錄。文化大學的李恩芯在今天與輔仁大學的對戰中，展現了驚人的得分爆炸力。她全場出手45次命中21球，其中三分球更是驚人的31投11中，追平了前世新大學射手陳育緹所保持的公開女一級史上單場最多三分球紀錄。李恩芯個人獨得56分，外帶9籃板、3助攻，搭配隊友邱敬恩的21分、王玥媞的20分，最終文化大學以104：37，高達67分的差距大勝輔大，收下預賽六連勝。李恩芯的56分，一舉超越了邱群琋昨天對陣清華大學所創下的55分紀錄，刷新了UBA與SBL切割後，公開一級不分男女的單場最高得分紀錄，且距離切割前北科大呂政儒的57分紀錄也僅差1分。面對紀錄在手不到一天就被奪走，中信學院的邱群琋在下午對陣臺北大學的比賽中，展現了「重返王座」的決心。邱群琋一開賽就手感火燙，首節便貢獻了3顆外線，狂轟20分。半場結束時，他已經高效地以21投15中，包含外線8投4中的命中率攻下39分。到了第三節，他完全進入了「得分模式」，在倒數三分鐘時一個擦板得分，個人分數一舉來到58分，正式超越了李恩芯的56分，再度成為UBA單場得分新紀錄保持人。更驚人的是，邱群琋在第四節結束時，分數已累計至史詩級的72分，再度將UBA公開一級不分男女的單場最高得分紀錄推向新的高峰。這場比賽中信學院最終也以大比分輕取對手。