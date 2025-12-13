今年入冬後首波的大陸冷氣團準備發威，中央氣象署表示，今（13日）晚間大陸冷氣團南下，各地開始降溫，最冷時段落在週日晚間到下週一清晨（15日），屆時新竹市、苗栗縣、連江縣體感溫度下探6度，請民眾外出留意保暖。雖然氣溫急降，不過水氣減少將轉為乾冷的天氣型態，北台灣等來雨停時刻。
🟡今入夜冷氣團南下！週日至下週一清晨最冷
中央氣象署預報員劉沛滕預報指出，今（13）日入夜後冷氣團南下，各地低溫剩下14度至16度，局部低溫再降1-2度；週日白天北台灣高溫有15度至18度，中部、花東高溫19度至20度，南部高溫有點23至25度。不過由於水氣減少，轉為乾冷天氣型態，明天各地大多為晴到多雲，剩下基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨。
這波冷氣團最冷的時間在週日至下週一清晨，中部以北、宜蘭低溫下探11度至14度，局部地區跌破10度，北部、宜蘭平地和近山區、基隆北海岸有機會出現9度低溫，南部、東部則有15度至17度。
🟡下週一白天開始回暖 下週三新一波東北季風影響
大陸冷氣團短暫急凍台灣後，在下週一（15日）白天起減弱，各地氣溫回升，不過早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大，中部以北白天高溫回到20度至22度，南部約24度、25度。下週一、下週二各地為晴到多雲，只有在東半部有零星短暫雨。
下週三（17日）又有新一波東北季風增強，各地早晚稍涼，北台灣高溫跌1至2度，沒有明顯降溫；下週四、下週五（18日、19日）水氣稍增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有短暫雨，下週六（20日）降雨趨緩。
資料來源：中央氣象署
