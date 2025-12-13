我是廣告 請繼續往下閱讀

近期時常看到行動電源在飛機上失火的消息，也因此各家航空公司開始針對行動電源做出明確規範，其中有一項就是不得在飛機行駛時使用行動電源。有民眾表示今（13）日在社群平台發文稱搭機前往日本札幌途中，機艙內突然冒煙，疑似有乘客攜帶的行動電源自燃。對此，泰國亞洲航空向媒體證實此事，並表示該乘客受輕微燙傷，航班依原定時程正常抵達。有旅客今日在社群平台Threads發文並附上影片，表示上午搭機前往日本札幌，疑似遇到行動電源自燃，並寫下「在飛機上遇到失火的機率是多少，第一次覺得離死亡這麼近。」影片中機艙內突然出現異狀，疑似有乘客攜帶的行動電源爆炸燃燒，現場隨即傳出尖叫聲，原本正在休息的乘客全驚醒。隨後，空氣中開始瀰漫著燒焦與煙硝味，氣味刺鼻。貼文曝光後引發網友熱議，有網友表示「真的不要再貪小便宜買便宜跟來路不明的行動電源了」、「建議行動電源要裝在防爆袋」、「有自帶插座的跟那麼便宜到不能的（行動電源）真的不要買」、「沒有人會覺得自己的行動電源會有事，在機上看過就覺得跑馬燈都出來了」。對此，泰亞航向中央社記者證實該事件，泰亞航表示，為今日上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，這起事件發生於飛行途中，經評估確認未影響飛航安全，班機遂依原定時程正常抵達目的地。泰亞航除了呼籲民眾應購買合格的行動電源外，也提到該名攜帶行動電源的旅客輕微燙傷，班機抵達後經地面人員確認，並欲協助其送醫，但旅客選擇繼續行程。