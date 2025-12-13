我是廣告 請繼續往下閱讀

1.「肯恰拿」

2.「你後面有車」

▲瘦子先前與大淵進行直播連線，誤以為大淵站在馬路中央，眼看後方車輛接近，情急之下大聲提醒，這段誤會瞬間成為名場面。（圖／翻攝自瘦子IG@mjfceo）

3.「露比醬～嗨」

▲「露比醬～嗨！」充滿元氣的喊麥聲，讓許多人被洗腦。（圖／翻攝至YouTube「LoveLive! - FAN ACCOUNT」）

4.「大展鴻圖」

▲「別墅裡面唱K，水池裡面銀龍魚。」這段歌詞幾乎成了2025年的集體記憶，來自中國廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD與AR劉夫陽合作的單曲〈大展鴻圖〉。（圖／翻攝自攬佬IG@SKAI ISYOURGOD）

5.「來都來了」

▲中國一名化名「阿紅」的38歲焦姓男子，透過變聲器、濾鏡與假髮塑造熟女形象，以「免費性服務」為誘因，誘騙多名男性見面。（圖／翻攝自微博）

6.「從從容容游刃有餘」

▲立委王世堅先前質詢的片段，被中國網友改編成神曲〈沒出息〉，在網上爆紅掀起兩岸模仿熱潮。（圖／翻攝自小紅書）

7.「67」

8.「PDF」

9.「日本7/5大地震預言」

▲日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》一書中曾提到2025年7月5日災難性地震的預言，引發全球熱議。（圖／記者徐銘穗攝）

10.「居然／竟然」

2025年熱門迷因、話題有哪些呢？從洗腦神曲、直播烏龍、動漫音樂到語言迷因，各式話題快速堆疊成今年的代表性記憶。《NOWNEWS今日新聞》盤點年度10大熱門迷因，包含「肯恰拿」的魔性挑戰、「你後面有車」的直播名場面、「露比醬～嗨」及「從從容容游刃有餘」的名曲爆紅，到「來都來了」引發的社會反思等，這些迷因不只成為娛樂素材，也反映世代情緒、集體心理與網路語言的演化軌跡。「肯恰拿，叮叮叮叮叮」源自越南饒舌歌手7dnight在說唱節目《Rap Việt》中演唱的歌曲〈KHÔNG SAO CẢ〉片段，其中「肯恰拿」正是韓文「沒關係」的諧音。高度魔性的旋律與動作，讓歌曲在社群平台迅速擴散，明星、網紅接力翻跳，成為韓網2025年開年最具代表性的熱門音源之一。洗版社群的「肯恰拿，叮叮叮叮叮」挑戰，延續「沒關係」的語意設定，通常會以一段向對方致歉的小短劇作為開場，道歉結束後，對方回以「肯恰那」，搭配向前制止的手勢與向後點腳的動作，接著畫風急轉，進入「叮叮叮叮叮」的搞笑哼唱與左右擺動。事實上，「沒關係，叮叮叮叮叮」這段迷因語句，最早可追溯至印尼籍直播主Aldean Tegar在直播時脫口而出的一段話：「I’m OK. I’m fine. 괜찮아. Ding Ding Ding Ding Ding.（我很好。我很好。沒關係。叮叮叮叮叮。）」沒想到事後迅速爆紅。就連被封為迷因高手的南韓女團NMIXX隊長吳海嫄，也曾在綜藝節目《黃金漁場Radio Star》中神還原模仿，aespa成員Karina、THE BOYZ泳勛、NMIXX Sullyoon、李正河等人也都曾跟風演出，進一步推升討論熱度。饒舌歌手瘦子E.SO先前與團員大淵進行直播連線，誤以為大淵站在馬路中央，眼看後方車輛接近，情急之下大聲提醒，沒想到大淵一臉困惑回應「我在打工啦，後面的車不會動」，才讓瘦子驚覺自己會錯意，這段誤會瞬間成為名場面，在社群掀起大量轉傳，聲量迅速衝高。這句突如其來的提醒，因為戲劇張力十足，在網路上被大量二創，網友紛紛製作梗圖、短片，甚至笑稱「以後走路沒有瘦子提醒都不安心」。大淵更順勢將熱度轉為商機，推出印有「你後面有車！」字樣的T-shirt，甚至設計印上瘦子吶喊畫面的擋泥板，讓粉絲狂讚「根本周邊鬼才」、「雖然討厭商人嘴臉但還是想買」、「太炸了，後面真的有車」。「露比醬～嗨！」這句甜到不行的台詞，是否也曾在你腦中無限循環？這個迷因出自日本動漫《Love Live!學園偶像計畫》限定組合AiScReam的歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉。歌曲自年初在社群平台爆紅，憑藉魔性旋律與一開場就洗腦的「露比醬～嗨！」，迅速橫掃各大平台，更在日本、韓國、馬來西亞等地登上Spotify熱門榜冠軍。因為明快節奏、簡單好上手的對嘴與肢體動作，讓一般使用者也能輕鬆參與，加上NMIXX、IVE等人氣藝人翻跳助攻，成功擴大傳播。熱潮更延燒至台灣校園，今年5月高雄中學將此曲選為畢業歌之一，畢業典禮上男同學以低沉聲線熱情回應，反差畫面讓網友笑翻，直呼「露比醬承受太多了」、「青春真的好」。「別墅裡面唱K，水池裡面銀龍魚。」這段歌詞幾乎成了2025年的集體記憶，來自中國廣東饒舌歌手攬佬SKAI ISYOURGOD與AR劉夫陽合作的單曲〈大展鴻圖〉。歌曲以洗腦節奏與誇張歌詞迅速在各大社群平台發酵，舞蹈挑戰、改編翻唱層出不窮，甚至有粉絲將伴奏與韓國偶像影片剪輯混搭，創造出大量跨文化二創內容。歌曲走紅時正逢台灣畢業季，不少畢業生將「大展鴻圖」當作祝福語，與同學拍攝舞蹈影片分享，風潮快速蔓延。7月攬佬來台開唱，演唱該曲時全場大合唱，氣氛沸騰。不過熱度也伴隨爭議，東森幼幼台曾在官方IG分享跟風影片，卻引來部分網友批評「不適合小孩」、「抖音一響父母白養」，反而讓相關討論再度衝高。「來都來了」這句原本稀鬆平常的話，在2025年卻成為最讓人不寒而慄的流行語之一。迷因起源於中國一樁爭議社會事件，一名化名「阿紅」的38歲焦姓男子，透過變聲器、濾鏡與假髮塑造熟女形象，以「免費性服務」為誘因，誘騙多名男性見面。即使見面後發現對方是男性，仍有人選擇留下，並脫口說出「來都來了」，引發輿論譁然。諮商心理師張宇傑指出，「來都來了」背後可能隱含三種心理：沉沒成本謬誤、害怕丟臉，以及不願承認受騙。這起事件加速了該語句的擴散，品牌小編、直播主與網友大量套用於各種情境，如「來都來了，照片還是要拍」、「來都來了，錢包準備失守」。看似輕描淡寫的一句話，也讓網友反思其背後的心理意涵，甚至被封為「年度最恐怖金句」。民進黨立委王世堅過去擔任台北市議員時，在質詢時任市長柯文哲的過程中，針對世大運等議題提出強烈批評，並以標誌性的激昂語氣說出金句：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬！」這段話後來被中國音樂人王搏改編成歌曲，在抖音、小紅書等平台爆紅。王世堅的語句搭配節奏感十足的編曲，產生極高辨識度，不少網友直呼洗腦。許多年輕人也從歌詞中投射自身處境，留言表示「出社會的人一定懂」、「完全在唱我的人生」，意外成為世代共鳴迷因。10月底，線上辭典Dictionary.com宣布將「67」（six seven）選為2025年度代表字。對迷因世代而言，「67」自帶荒謬笑點，但對圈外人卻完全難以理解。「67」源自美國饒舌歌手Skrilla的歌曲〈Doot Doot (6 7)〉，在TikTok演算法推播下迅速擴散，甚至連英國首相施凱爾參訪幼兒園時都曾模仿動作。Skrilla接受《華爾街日報》訪問時坦言，「67」並沒有任何實際意義。Dictionary.com也指出，正是這種無意義卻無所不在的特質，成為當代迷因的核心魅力。網路用語中，「破防」指情緒被擊中而崩潰，程度更深時則稱為「破大房」。「PDF」正是「破大房」的羅馬拼音縮寫。由於縮寫更便於輸入與傳播，「PDF」逐漸取代原詞，在社群中廣泛使用，兩者實際指涉相同，只是表達形式不同。日本漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》中記錄多則預知夢，其中包含對2025年7月5日災難性地震的預言，內容涉及海底爆炸、海嘯與地殼變動，波及台灣、菲律賓、香港等地，引發全球關注。接近預言日期時，書籍銷量暴增，東京電車甚至出現廣告，不少人開始準備防災包。不過7月5日最終平安落幕。竜樹諒也呼籲理性看待，並表示防災意識提升本身就是正面發展。「你是竟然人，還是居然人？」這個看似無聊的問題，卻在2025年成為社群熱議話題。一名網友在Threads分享觀察，指出習慣用「竟然」的人幾乎不用「居然」，反之亦然，貼文迅速破百萬瀏覽。雖然教育部辭典早已說明兩者意思相近，但網友仍玩得不亦樂乎，甚至替兩派人設貼標籤。話題延燒後，從全家小編到司法院粉專都加入討論，讓這場「居然、竟然之爭」成為年度最有趣的語言迷因之一。