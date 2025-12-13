我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奈良美智欣賞完《大濛》，讚賞主要演員的演技，也透露自己曾經在觀賞過程落淚。（圖／摘自 yoshitomo nara / 奈良美智 X）

▲潘麗麗（右）在《大濛》的戲分不多，卻成功逼出觀眾的眼淚，演她女兒的宋芸樺則是重量級的客串大咖。（圖／華文創提供）

▲《大濛》台灣上映後贏得觀眾的好口碑，目前還在熱映中。（圖／華文創提供）

上個月下旬才在金馬獎囊括最佳劇情片、最佳原著劇本等大獎的《大濛》，上映以來口碑轟傳，不少觀眾都被情節感動到掉下眼淚，還有人透露已經2刷，甚至連日本藝術家奈良美智，也在社群平台X上轉發電影預告，更表示她觀影過程也曾落淚，全台票房至11日（週四）為止，已突破3500萬元。《大濛》講述白色恐怖時期，小女孩方郁婷北上要指認已遭槍決的哥哥遺體，希望帶回安葬，一路上碰到不少波折，有善心人心幫助，也有人藉機打歪主意，而從大陸來的車伕柯煒林，和她雖然只是萍水相逢，卻發展出溫暖的情誼，影片結局讓人很難不動容。由於是舊時代背景、人物眾多，片中不乏隱藏版大咖，直到上映後才浮出水面，像是方郁婷的晚年由潘麗麗扮演，短短的幾場戲就逼出觀眾眼淚，她片中的女兒也找來好幾部億萬票房大片的女主角宋芸樺扮演，引起不少討論。而飾演9m88情人的王傳一，片中大都是遠景或是側臉，並不容易認出。至於觀眾詢問度最高的，卻是沒有對白、面無表情，扮演幫忙在福馬林池撈遺體男子的林道禹，導演陳玉勳都讚他的演出很有分量。飾演善心醫學院管理員的李雪，表現亦頗有好評。奈良美智很欣賞《大濛》，除了讚賞主要演員的表現，也相信片子會成為經典，網友心有戚戚焉。有人覺得片子比預想中更好看，彷彿直接進入70多年前的那個時代，也對於小時候聽長輩說過的類似故事更有感覺，提醒想要入場的觀眾記得帶面紙，一定會需要擦眼淚。雖然沒有好萊塢商業巨片的大型特效場面或是逗趣流暢的情節，《大濛》以台灣史實出發，透過演員們精湛的表演，讓21世紀的觀眾重新回顧台灣曾經歷過的一段時期，見證當時的人情冷暖，看到灰暗時代的人性光輝，得到滿滿的感動，目前全台仍熱映中。