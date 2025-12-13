我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨本週再度爆發軍事衝突，雙方在全長817公里的爭議邊境多處地點駁火，互相發射火箭與砲彈，區域情勢持續惡化。美國總統川普一度宣稱已成功促和，但旋即遭到泰國政府打臉，表示軍事行動將會繼續。不過，大馬總理安華今（13）日下午再拋出最新和平方案，敦促雙方今晚10點起停火。對此，柬埔寨總理洪馬內已點頭同意，不過泰國方面則尚未表態。綜合外媒報導，泰國總理阿努廷今上早上明確表示，泰國將持續對柬埔寨採取軍事行動，直到確保國家安全與人民生命財產不受侵害為止，明顯與川普不同調。泰國外長希哈薩今日下午補充說明，稱泰國政府對川普關注泰柬局勢表達感謝，但指出川普的說法「未能準確反映事實」，川普將地雷爆炸事件形容為「意外」並暗批泰國反應過於激烈，這樣的說法讓泰國人民感到失望。不過，大馬總理安華今日下午又提出最新和平方案，安華說自己與川普、阿努廷、洪馬內等人已經分別進行通話討論，呼籲各方保持最大克制，並提議自當地時間今日晚上10點起，停止一切形式的敵對行為，不得再採取任何軍事行動，包括使用武力或向前線調動武裝部隊。為確保停火有效，安華更進一步提議由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東協觀察團（AOT），由地面對局勢展開監測；美國政府的衛星，則同時由空中對局勢展開監測，東協觀察團與美國衛星旨在反映當地客觀事實，以雙重監督機制釐清泰柬雙方責任歸屬，推動問責、增強互信，並維護區域和平與穩定。對此，洪馬內已經宣布歡迎並接受安華提出的停火倡議，不過，截至寫稿時間為止泰國方面則尚未回應，不清楚泰國當局對於安華最新提議的態度究竟為何。