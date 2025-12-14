我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坣娜（右）與老公薛智偉夫妻感情深厚，夫妻倆致力於推廣猶台文化。（圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會 - Jewish Taiwan Cultural Association FB）

▲坣娜以正向的態度面對病魔，過去受訪時她期許自己能「好好活著」。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供）

資深歌手坣娜10月14⽇因肺腺癌病逝，消息震驚演藝圈，今（14）日早上10點30半，在台北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC大禮堂）舉行《IN LOVING MEMORY坣娜 NA TANG》追思會，不少圈內好友紛紛前來哀悼，主辦單位當天也規劃「粉絲追思會」。而坣娜生前除了努力推廣猶台文化交流，更低調行善幾十年，不僅認養21個小孩，甚至持續捐棺，善舉讓人感動，沒想到卻不敵病魔去世。坣娜唱紅〈奢求〉、〈自由〉等代表作，多年來她因罹患紅斑性狼瘡，皮膚像是被火燒一般，但仍以正向的態度面對，期許自己能「好好活著」。而坣娜總是以優雅、沈穩的狀態出現在眾人面前，笑著談起自己的人生經歷，曾陷入憂鬱的她，曾以過來人身分告訴大家：「不要讓自己太快樂，因為有快樂就有痛苦，保持恆溫狀態，儘量遠離讓你失溫的人事物。」另外，坣娜生前低調行善幾十年，大多以他人名義或匿名捐款，除了認養21個小孩，她也默默捐棺，坦言看到很多人死了連棺材都沒有，「當我還有這些能力，都是應該的，賺得再多錢要花在有意義的事情上」，更不想讓人覺得是沽名釣譽才捐棺，認為關懷社會不分能力大小。坣娜與老公薛智偉夫妻感情深厚，今日薛智偉為她舉辦一個充滿愛的聚會，讓合作夥伴、親友、藝界同仁與支持者在莊嚴的時刻裡齊聚一堂，並獻上最深的敬意與道別。本次追思會最動人的亮點之一，主視覺採用了坣娜生前未公開的2021年《愛是自由Free To Love》演唱會宣傳照，這組珍貴影像由J’s娛樂工廠特別授權提供，象徵她的光芒，依然綻放。坣娜這些年將大部分心力投入在推廣猶台文化，未來也將以最高的敬意，延續坣娜的理念，持續建構猶台文化交流協會（JTCA），使其成為世界上少見且獨具文化象徵性的猶台交流平台。