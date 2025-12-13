羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今（13）日在台北小巨蛋舉辦《羅志祥30巡迴演唱會》。現場舞台以嘉年華會為主題，開場前就有小丑藝人滿場跑，發送氣球，和觀眾互動，很有美式風格，直到晚間7點半，羅志祥準時登場，他搭著大型摩天輪出場，站在高處亮相，緊接著煙火、爆破聲和雷射閃光線不斷，極度震撼，粉絲嗨喊，手機快震壞了。
羅志祥動靜皆宜 教觀眾不離地狂嗨
羅志祥能動能靜，在多首快歌熱舞包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈愛的主場秀〉後，馬上又接了抒情慢歌如：〈完美型男〉、〈No Love〉、〈敢不敢〉，同時也從黑色的酷帥西裝，換成浪漫的紫色系西裝，一舉一動都令觀眾尖叫。
羅志祥表示，小巨蛋因為怕打擾到旁邊的鄰居，比較不能雙腳離地跳，他現場教學觀眾如何讓雙腳不離地，也可以嗨，他先請一樓觀眾站起來，腳不要動，只要扭動身體和雙手、雙腳，二樓以上座位區的觀眾，羅志祥也要觀眾不要只揮手，因為這樣他看不到，可以坐在椅子上扭動身軀和揮動雙手。
第7次登小巨蛋！台語新歌〈做伙〉全球首唱
這次羅志祥第7次登上小巨蛋開唱，
演唱會軟硬體全面升級，動員20位舞者同台演出，服裝全新訂製，今、明 連續兩天都有全新造型，完全不重複， 力求為觀眾帶來最高規格的視聽享受。今晚他也驚喜帶來台語新歌〈做伙〉，現場教學觀眾演唱，他表示這首歌有一種深情男子漢的感覺。
《羅志祥30巡迴演唱會》
自2024年高雄首演啟動，到過日本、新加坡和澳門。繼 2023、2024 連續兩年在高雄巨蛋陪伴歌迷跨年，2025年的尾聲， 羅志祥再度將這個「習俗」帶回台北，連續兩天熱力開唱，今晚演出加碼300發煙火，可說是陪歌迷提前跨年，為迎向2026年做準備。
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅志祥能動能靜，在多首快歌熱舞包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈愛的主場秀〉後，馬上又接了抒情慢歌如：〈完美型男〉、〈No Love〉、〈敢不敢〉，同時也從黑色的酷帥西裝，換成浪漫的紫色系西裝，一舉一動都令觀眾尖叫。
羅志祥表示，小巨蛋因為怕打擾到旁邊的鄰居，比較不能雙腳離地跳，他現場教學觀眾如何讓雙腳不離地，也可以嗨，他先請一樓觀眾站起來，腳不要動，只要扭動身體和雙手、雙腳，二樓以上座位區的觀眾，羅志祥也要觀眾不要只揮手，因為這樣他看不到，可以坐在椅子上扭動身軀和揮動雙手。
這次羅志祥第7次登上小巨蛋開唱，
《羅志祥30巡迴演唱會》