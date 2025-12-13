我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥（右2）今（13）日晚間在台北小巨蛋開唱，舞台設計成嘉年華會主題，粉絲就在這座大型遊樂場上嗨聽歌。（圖／記者葉政勳攝影）

▲羅志祥（如圖）今（13）日在台北小巨蛋開唱，現場教觀眾唱他的台語新歌〈做伙〉。（圖／記者葉政勳攝影）

羅志祥（小豬）迎來出道30週年，今（13）日在台北小巨蛋舉辦《羅志祥30巡迴演唱會》。現場舞台以嘉年華會為主題，開場前就有小丑藝人滿場跑，發送氣球，和觀眾互動，很有美式風格，直到晚間7點半，羅志祥準時登場，他搭著大型摩天輪出場，站在高處亮相，緊接著煙火、爆破聲和雷射閃光線不斷，極度震撼，粉絲嗨喊，手機快震壞了。羅志祥能動能靜，在多首快歌熱舞包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈愛的主場秀〉後，馬上又接了抒情慢歌如：〈完美型男〉、〈No Love〉、〈敢不敢〉，同時也從黑色的酷帥西裝，換成浪漫的紫色系西裝，一舉一動都令觀眾尖叫。羅志祥表示，小巨蛋因為怕打擾到旁邊的鄰居，比較不能雙腳離地跳，他現場教學觀眾如何讓雙腳不離地，也可以嗨，他先請一樓觀眾站起來，腳不要動，只要扭動身體和雙手、雙腳，二樓以上座位區的觀眾，羅志祥也要觀眾不要只揮手，因為這樣他看不到，可以坐在椅子上扭動身軀和揮動雙手。這次羅志祥第7次登上小巨蛋開唱，