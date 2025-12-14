我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座本周運勢重點：愛情

♉ 金牛座本周運勢重點：愛情

♊ 雙子座本周運勢重點：愛情、工作

♋ 巨蟹座本周運勢重點：愛情

♌ 獅子座本周運勢重點：愛情、工作

♍ 處女座本周運勢重點：愛情

♎ 天秤座本周運勢重點：工作、日常

♏ 天蠍座本周運勢重點：愛情、工作、日常

♐ 射手座本周運勢重點：愛情

♑ 摩羯座本周運勢重點：愛情

♒ 水瓶座本周運勢重點：日常

♓ 雙魚座本周運勢重點：愛情、工作、日常

表示，12月14日至12月20日感情議題成為多數星座的考驗關鍵。牡羊座、雙子座、巨蟹座、射手座、摩羯座慎防小三、劈腿與小人衝突；金牛座、天蠍座事業與訂單表現亮眼，但感情關係複雜；獅子座運勢最旺，愛情、財運同步升溫；雙魚座則情緒低潮，需主動振作面對工作與感情抉擇。這周工作愛情方面都有一種被傷害的感覺，比方說犯小人、有小三。小心犯小人嚴重，不止是會讓你的感覺很差，還可能有點危險，小至吵架、起衝突，大至有人身安全問題。可能會失戀，原因是對方劈腿而且毫不猶豫的選擇其他人。這周愛情方面有對象的話會是段三角戀，而且是你插足別人的感情，意外變成小三喔！生意興隆、案子／訂單源源不絕，另外要注意表達清楚避免講錯話。有可能閃戀，但是對方可能是已婚或有正宮的。這周愛情工作方面都顯得有些辛苦，愛情方面疲於付出對方還不見得有回應，工作方面業績可能提升不了。會有點辛苦，買氣不高。有對象的話對方可能有喜歡的人或是男友女友囉，非單身的話小心另一半劈腿，外面那個比較吸引他／她。這周愛情工作方面都要小心小人／小三，否則會踩到地雷。小心犯小人，可能會起衝突。有對象的話小心對方劈腿，而且會有蛛絲馬跡。這周愛情、工作方面運勢極強，有戀愛的機會、財源廣進。有新氣象，工作開始變得穩定，而且會大賺一波。有桃花出現，而且有可能會交往。這周愛情工作方面都要小心周圍的人的火氣，但是其實原因是你，小心別太傷人。有點卡住，不知道下一步該怎麼做。愛情陷入冷戰，你讓對方很受傷。這周工作方面小心起衝突、被罵，或人家不幫你還冷言冷語。小心犯小人，尤其是有衝突有過節的。有對象出現，可惜對方沒有那麼喜歡你。這周避免成為別人眼中討厭的人要隨時檢視自己的行為舉止甚至外表談吐喔！有貴人，或案子訂單源源不絕，或是人家對你很好很幫你。有桃花出現，對方很勤勞追求你。這周愛情方面有另一半的話對方可能偷偷喜歡上別人，開始行蹤不明。案子難搞定，對方可能會敷衍你。有對象的話對方有點心猿意馬，戀情開始變得不穩定。這周愛情方面小心對方偷偷劈腿，對你講話難聽、態度差、對你不好，只有你還任勞任怨任由對方發脾氣，有點苦情喔！小心有犯小人的跡象，讓你有點辛苦，你的小人是不太搭理你的類型。有對象的話小心對方劈腿，感情中只有你在付出、堅持。這周人際關係上會有人不喜歡你離你而去，但是也有人喜歡你跟你當朋友。周遭的圈子有人走有人進來，你的產品有人喜歡有人不喜歡，非常兩極。如果有對象的話，對方可能不大喜歡你，但會出現你喜歡的人，而且個性比較適合，比方説很能玩在一起。這周的心情低落不太搭理人，反倒是周遭的人比較關心你。要打起精神工作，積極一點。有對象的話，對方還有其他對象在經營，你可能已經出局了。