▲高雄2025大寮紅豆花田季熱鬧登場，地方人士及民眾踴躍參加。(圖／記者黃守作攝，2025.12.13)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.12.13)

▲高雄市長陳其邁參加高雄2025大寮紅豆花田季活動，與民眾互動熱絡。(圖／記者黃守作攝，2025.12.13)

▲高雄2025大寮紅豆花田季熱鬧登場，吸引許多民眾到場品嚐在地美食。(圖／記者黃守作攝，2025.12.13)

高雄2025大寮紅豆花田季活動於今(13)日，在高雄捷運大寮站1號出口前廣場登場，由高雄市長陳其邁揭開序幕，並邀請民眾品嚐在地美食，藉此行銷大寮優質農特產與在地觀光魅力。高雄2025大寮紅豆花田季活動，是由高雄市長陳其邁主持，高雄市政府民政局局長閻青智、大寮區區長鍾炳光、立法委員邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、許智傑、高雄市議員邱于軒、王耀裕、黃天煌、李雨庭、前副議長蔡昌達等人，以及地方人士及民眾踴躍與會。高雄市長陳其邁表示，大寮紅豆品質獨步全國，口感香甜、皮薄細緻，富含膳食纖維與葉酸，兼具營養與健康效益，是四季皆宜、深受民眾喜愛的健康食品，他邀請市民朋友及民眾把握時間，搭乘捷運即可直達大寮站，走訪前庄、永芳社區，欣賞紅豆花田並拍照打卡，歡迎闔家扶老攜幼，一同到大寮走走、品嚐在地紅豆美食。陳其邁說，大寮紅豆品質優良，無論製作冰品或紅豆餅等甜點都相當合適，過去常作為伴手禮致贈總統府、行政院及中央各部會等，藉此行銷高雄優質農產，今(114)年更與百年品牌舊振南合作，推出「紅蜜紅豆費南雪」，為在地農產創造多元加值。大寮區區長鍾炳光指出，2025大寮紅豆花田季活動以在地紅豆產業為核心，結合花田景致、農村體驗、親子互動及文化導覽，呈現「紅豆有甜～大寮有你」溫馨主題，今年更推出專屬紅豆宣傳車，未來將巡迴各地活動，推廣大寮優質農特產品，盼展現大寮豐厚農業底蘊與獨特魅力，期吸引更多遊客走進大寮，認識大寮。高雄市長陳其邁在大寮紅豆花田季活動，與民眾互動熱絡，吸引許多民眾到場品嚐在地美食，期透過跨界產品及創意行銷，提高附加價值，讓農民有更好的收入，也讓更多消費者品嚐到高雄農產品的好滋味。