高雄全家海神職業籃球隊13日「全家都海神」主題週，不僅場內打造全家便利商店主題限定店與多項活動，更邀請Dragon beauties小龍女強強聯手，為海神隊帶來主場最強的應援力量，吸引4614位神隊友進場助陣。海神隊不負眾望，末節蘇文儒攜手布里茲克送上30：18海嘯攻勢，99：89逆轉勝擊敗攻城獅。海神隊開賽籃板與外線命中率不及對手，半場落後9分，易籃後在歐提斯單節10分、蘇文儒8分挹注迎頭趕上，布里茲克末節穿針引線，胡瓏貿、蘇文儒把握三分球機會，回敬12比0攻勢反超比數。布里茲克全隊最佳20分、11助攻外帶7籃板，他末節11分領銜，攜手蘇文儒、胡瓏貿成功反撲。蘇文儒19分包含5記三分球，另有4助攻，歐提斯18分。而過去都曾以客隊身份出賽的吳彥侖、克力斯，首度以地主之姿於雄巨蛋亮相也繳佳績，克力斯15分，10籃板「雙十」表現，也是加入海神的首勝，對自己高標準的他說，另一邊的框要再加練，並專注在明日一役。首秀就擔任先發，吳彥侖上半場送出3助攻，全場5分、4助攻、3抄截，「感謝教練團跟隊友的提醒與幫助，上場就是做好教練賦予的任務。」總教練費雪對吳彥侖首秀給予肯定，「他場上有防守、組織進攻並掌控節奏，能夠執行戰術是最重要的，相信日後更熟悉團隊，他能夠展現自己的進攻能力。」與吳彥侖同隊5年的蘇文儒，賽後記者會上不時與吳彥侖鬥嘴，兩人好交情一覽無遺，「跟他同隊很開心，我很了解他，場上能彼此互補，互相照顧。」