▲中鋼公司舉辦54週年廠慶活動，期中鋼朝精緻鋼廠邁進。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司董事長黃建智致詞。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司舉辦54週年廠慶活動，中鋼員眷同歡。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於今(13)日，在該公司小港廠行政區，舉辦54週年廠慶活動，期以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機，盼中鋼朝精緻鋼廠邁進。中鋼公司54週年廠慶活動，是由中鋼公司董事長黃建智主持，有經濟部次長賴建信、中鋼公司總經理陳守道、執行副總經理鄭際昭、行政部門副總經理黃一中、立法委員賴瑞隆、林岱樺、柯志恩、高雄市議員陳麗娜、前董事長鄒若齊、宋志育、前總經理陳源成等人，以及中鋼企業工會常務理事楊乙記等人與會。中鋼公司董事長黃建智表示，過去沒有一個偉大的成就是靠等待而來，當前的鋼鐵市場存在短期國際需求低迷及產能嚴重過剩，長期又面臨減碳壓力與供應鏈重組等嚴峻考驗，而中鋼公司在逆境中不能等光，要自己鑿光，期盼同仁團結一心，成為中鋼邁向精緻鋼廠的穩健力量，而中鋼也持續推動低碳環保及永續發展的堅定決心，也象徵在嚴峻的全球競爭環境下，中鋼的經營信念與價值，一代代永續傳承。黃建智說，中鋼的鋼品是我國各項建設、能源轉型、科技製造，以及半導體、人工智慧(AI)、電動車或機器人等先進產業發展不可或缺的根基與支撐，也是中鋼價值所在，而在面對全球減碳浪潮，美歐保護主義興起及供應鏈碎片化等當前挑戰，不能被動等待市場變好，而要主動出擊，以行動守住市場，以轉型提升競爭力，才能化危機為轉機。黃建智指出，中鋼對外積極提出反傾銷控訴，打造公平產業環境，對內持續推動二軸三轉策略，不斷優化、創新及強化中鋼韌性，要在這波鋼鐵寒流中避開冰山，更快、更穩地航向藍海。