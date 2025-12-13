我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國北京朝陽2022年發生一起駭人毒狗案，有人在社區惡意投毒造成11隻寵物犬中毒，其中一位李姓女子的13歲寵物犬Papi也遭毒死。（圖／翻攝自微博）

訴訟過程並不順利 李女辭職全力投入

張男投毒僅因自己的機車遭狗狗撒尿

中國北京朝陽2022年發生一起駭人毒狗案，有人在社區惡意投毒造成11隻寵物犬中毒，其中9隻死亡。其中一位李姓女子的13歲寵物犬Papi也遭毒死，李女為替愛犬討回公道，辭職自學法律在社群媒體發聲，聯合其他受害犬隻主人提起訴訟，案件纏訟1000多天，終於在11日迎來一審判決，投毒的張姓男子被判處4年有期徒刑，張男當庭宣稱要提起上訴。李女則在法庭外受訪時表示，不覺得自己「贏了」，因為再怎樣愛犬Papi也不會復生。綜合中國媒體報導，這是北京首例寵物投毒案宣判，因此格外受到關注。回顧案發經過，2022年9月14日，李女帶著愛犬Papi出門散步後前去上班，結果中午在公司接到家人通知，稱Papi非常不對勁，已經送往寵物醫院急救。經過一番搶救後，仍在當晚宣告不治。李女在醫院已經得知Papi死因是中毒，但當她帶著Papi遺體回家後，才發現社區眾人議論紛紛，當天竟然同時有11隻狗中毒，其中僅有兩隻幸運搶救回來，其餘9隻狗不幸喪命。李女立即報警，並聯合其他受害犬隻主人提告。雖然案發後投毒的張男很快被警方鎖定，也查出張男所用的是法律明文禁止的氟乙酸鈉，但是警方一開始並不重視此案，一度打算以故意損壞財物罪偵辦，之後才改以較重的投放危險物質罪偵辦。即使案情相當單純，張男也已坦承投毒，但全案審理期間卻經歷了9次延審，直到今年12月11日，北京朝陽區法院才作出一審判決，判定張男4年有期徒刑。李女表示，自己在案發後就辭職開始自學法律，在各大社群網路平台不斷發聲，保持公眾對此事的關注度。回想起案發當日，李女仍難掩傷痛，透露醫師在搶救過程中，一度認為有機會救回Papi，但最終Papi還是中毒身亡。13歲的Papi本來就已年紀不小，李女說自己「想過一百種告別方式，沒想到是這種最突然最殘忍的方式」。張男一開始就承認投毒，稱因為發現自己的機車遭狗狗撒尿，一氣之下才在社區內投毒。但張男辯稱9隻狗狗死亡與他投毒之間「沒有因果關係」，因為狗狗是否會吃到毒藥並非他能控制，不過這說法未被一審法院認可。法院表示，近來因犬只飼養引發的矛盾糾紛呈現增長態勢，背後折射出的還是人與人的矛盾。面對矛盾糾紛，需要用理性的方式表達意見，通過法治的途徑解決問題，絕不能採用觸及法律紅線的極端方式。每一名養犬人都應該有文明養犬的義務和責任，但個別群眾的不文明養犬行為，並非投毒者、虐待動物者實施極端行為的理由。張男當庭表示將要上訴，由於法院判決中並未支持飼主們的精神損害賠償，因此李女表示自己也會上訴，這起寵物投毒案未來恐怕仍有漫長的司法程序要走。但是李女在法院外強調，「對於我個人而言，就是個輸，沒有什麼贏，因為再怎樣Papi也回不來了」。