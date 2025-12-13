我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國在經濟尚未完全復甦之際宣布解散國會，引發企業界一連串擔憂，多個商會與貿易團體示警，如果政治空窗期拉長，不僅貿易談判進度會被迫踩煞車，連整體投資信心都可能劇烈波動，使泰國在區域競爭中面臨更大壓力。泰國國家出口商委員會主席達那功指出，解散國會的時間點正好落在企業最需要政策穩定的階段，無論是國內外企業都對政策連續性產生疑慮。他坦言，政治不確定性讓大型投資案更可能被延後，而看守政府在預算編列上的限制，也會拖慢經濟推動力道。達那功特別提到正在進行的美國關稅談判，因為看守政府權限受限，相關政策恐難往前推進，關稅與市場准入的協商都可能面臨延宕。這些變數讓泰國出口商壓力倍增，本就承受運費上升與外國關稅的挑戰，如今又多了政治風險。出口商委員會呼籲，政府部門在合法框架下仍須維持必要作業，避免政策斷層擴大。達那功也警告，若邊境情勢導致選舉無法在法定期限內完成，後果會更為嚴重，投資信心恐急速下滑，使基礎建設、物流與出口相關計畫全部卡關。他直言，訂單可能因此轉向區域內政治較穩定的競爭者，如越南、印尼，而泰銖波動也可能加劇企業負擔。泰國商會主席鎮納蓬則表示，商界理解政府在高壓政治環境下選擇解散國會的理由，但目前全球地緣政治風險、邊境糾紛與經濟不確定性已讓企業高度緊繃。他呼籲，選舉必須如期舉行，以盡快產生擁有完整職權的新政府。他強調，多項重要法案與國際貿易談判正等著國會審議，包括與美國的關稅協商、與歐盟的自由貿易協定等，這些都是提升泰國競爭力的關鍵。看守政府則可在現行法規下推動既有政策，例如南部水患地區的救助措施、經濟刺激方案與邊境管理等。鎮納蓬表示，商界仍對官僚體系與企業合作能維持基本運作抱持信心，但政治僵局若持續，外部風險將更難承受。泰國商務部長蘇帕吉也透露，部內法律團隊正與國務院討論解散國會後，政府在關稅談判上的權限邊界，待收到正式意見後將對外說明。她同時確認，泰國仍可按既定規範交付對中國的28萬噸政府對政府稻米，另22萬噸則等待法律建議後決定。