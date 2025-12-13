我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國雖已進入看守政府時期，但觀光部門不打算按下暫停鍵。觀光與體育部表示，兩項既定的觀光刺激方案仍將送入下次內閣會議，由看守政府決定是否延續。業界則把焦點放在恢復水患重創的泰國南部合艾，以及降低泰國與柬埔寨邊境衝突對旅遊信心的影響。觀光與體育部長阿塔功指出，即便國會解散生效，政府在觀光政策上的行政權仍具有效力。他說，部會將按規劃把方案提交內閣，包括「Tour Thai Khon La Khrueng」國內旅遊補助計畫，補貼民眾半數旅遊團費，以及提供給外國旅客的20萬張國內航班機票。泰國旅行社協會名譽秘書長阿迪表示，業界早已預期這屆政府任期有限，因此政策由看守政府接手並不令人意外。他認為，看守政府到位後，新選舉最晚須在2026年2月前舉行，整體對觀光業影響有限。現階段正值旅遊旺季，多數旅客早已完成訂位，業者也預期入境人潮會再走高。各式活動與節慶照常舉辦，而載運中國旅客的包機也陸續入境，市場仍維持熱度。不過，他坦言大家最擔心的並非政局，而是旅遊信心的復原速度。泰國南部合艾受水患衝擊嚴重，需加快整修才能重新迎接馬來西亞觀光客。同時，泰柬邊境近期發生衝突，如果政治情勢不穩，也會牽動整體旅遊業。阿迪強調，單就解散國會本身並不會讓旅客卻步，只要目的地安全無虞，旅遊需求仍相當穩定。業界期盼新政府上任後，能持續把觀光列為優先要務，最大化觀光收入與人流。若情勢平穩，泰國旅行社協會預測明年可望迎來800萬至900萬名中國旅客，全年外國旅客總量可達3700萬至3800萬人次。