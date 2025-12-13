我是廣告 請繼續往下閱讀

全球護照含金量洗牌，新加坡依舊穩如泰山。亨利護照指數（Henley Passport Index，HPI）公布2025年終排名，新加坡以193個免簽國家與地區，再度坐上「全球最強護照」的王座，韓國與日本仍維持第二、第三名的位置，亞洲在排行榜前段班持續展現強勢影響力。英國顧問公司亨利環球顧問事務所公布最新排名顯示，韓國護照可免簽190個國家與地區，穩居第二；日本則以189個免簽地排名第三。值得注意的是，擁有181個免簽地的馬來西亞護照今年躍升至第十名，是榜單變化中最受矚目的進展之一。阿拉伯聯合大公國也展現外交布局成果，從十年前僅能免簽35國，如今已達184國，成功挺進第七名，與多個歐洲國家並列。排名末段則沒有太大意外，阿富汗護照只有免簽24個國家與地區，再度位居全球最後一名，與領先國家的差距依舊相當懸殊。今年護照排名持續反映全球流動性的落差，也可看出亞洲國家在國際互惠、經濟影響力與外交網絡上的增強力道。