泰國一對夫妻剛買下二手車，開回家不到幾小時便在橋上冒出火光，最後只能丟下車輛逃命。所幸兩人反應迅速，及時撤離，沒有造成傷亡，起火原因則仍待警方調查。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，事故於11日晚上7點半左右發生在北欖府的堪恰納披色大橋。警方接獲通報後，消防隊、高速公路救援隊與善堂志工立即趕往現場。救援人員抵達時，車輛已全面燃燒，消防隊花了約10分鐘才成功撲滅火勢。在距離現場約50公尺處，50歲車主威查恩與妻子被找到時已安全撤離。夫妻倆當天前往素攀武里府，以7萬5000泰銖購買一輛青銅色豐田Avanza七人座二手車，並駕車返回位於北欖府帕雷克薩的住家。威查恩表示，車子行駛到橋中央時，引擎艙突然冒煙並起火。他立刻將車停靠路邊，與妻子迅速棄車逃往安全區域。根據《Khaosod》報導，有熱心駕駛曾拿滅火器試圖協助滅火，但因風勢強勁火勢反而一度擴大，直到消防車抵達後情況才獲得控制。目前，相關單位已將燒毀車輛移走，並展開調查，以釐清起火原因。