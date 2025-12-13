我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨近期爆發新一輪邊境衝突，造成邊境通行全面停擺，大批滯留在柬埔寨的泰國民眾原以為13日可以回國，卻在最後一刻被告知關卡不會開放，返家行程因此無限期延後。根據《曼谷郵報》報導，柬埔寨原訂13日下午1點至4點開放檢查站，讓滯留的泰國民眾通關。泰國當局在接獲通知後，也立即調動人力與車輛，準備接回國民。然而，開放時間將近時，柬埔寨突然通知泰方不會放行，也沒有提出新的時程。報導指出，約有3000名泰國人自11日起便聚集在邊境檢查站，盼望儘快回國。泰國政府表示，自衝突爆發後，共有約6000名在柬埔寨的泰國人登記希望離境返家。另一方面，泰國軍方透露，他們在10日已無條件遣返7000多名柬埔寨公民，強調當前衝突僅限於軍事層面，平民不應被捲入或當成政治籌碼。目前，雙方仍未公布下一次可能的通關安排，使滯留民眾持續在邊境苦等，情勢未見明朗。