今（13）日一架自桃園機場起飛、飛往北海道的班機，升空不到半小時，機艙內突因乘客攜帶的行動電源疑似自燃爆炸，導致失火冒煙，現場尖叫聲四起，濃煙與燒焦味迅速瀰漫，讓乘客驚魂未定。航空公司證實事件起因為行動電源，所幸火勢最終成功控制，飛機也平安降落，僅造成當事乘客輕微燙傷。消防員也多次表示，應避免繼續使用「方形一體式、自帶彎折插頭」設計的行動電源，若在飛機上若遇行動電源異常應立即通報空服員，初期處置重點在於壓制延燒與降溫，不要貿然使用水滅火。而隨著鋰電池風險升高，航空公司與各國機場也已規定禁止在機上使用行動電源，甚至需貼上絕緣膠帶，提醒旅客搭機前務必留意。
搭飛機遇「行動電源爆炸」！機艙竄火、濃煙密佈乘客嚇壞
網友「@luunnaa___03」今日在Threads發文分享驚險經歷，表示搭乘班機自桃園機場起飛後，升空不到半小時，機艙內突然出現異狀，疑似有乘客攜帶的行動電源發生爆炸燃燒。現場瞬間傳出尖叫聲，原本正在休息的乘客全數被驚醒，機艙氣氛陷入一片慌亂。
原PO描述，隨著火勢出現，空氣中很快瀰漫刺鼻的燒焦味與煙硝氣味，濃煙逐漸擴散，機艙內煙霧瀰漫，乘客陸續起身離開座位，空服員則迅速拿起礦泉水嘗試滅火，但面對行動電源起火，現場一度顯得手忙腳亂。
航空公司事後證實，此次機上突發事件確實與行動電源有關，班機仍依原定計畫順利降落北海道。持有該行動電源的乘客僅受到輕微燙傷，經處理後仍繼續行程，並未影響其他乘客安全。
飛機上行動電源爆炸怎麼辦？消防員早示警：一體式不要用
若在飛機上發現行動電源出現冒煙、過熱或異味，第一時間應立即停止使用並通知空服員，切勿自行處理，也不要貿然使用水滅火，務必配合機組人員指示行動。
針對行動電源在飛機上發生異常狀況，消防員宋明哲提醒，飛機內部設備多具阻燃設計，初期處置重點在於壓制延燒與降溫，可先潑水抑制火勢，待明火消失後再持續降溫，並以完全濕透、會滴水的毛巾包覆。等待飛機降落後，應立即將起火的行動電源放入鐵質容器中泡水處理。
也有消防人員曾在Threads提醒，應避免繼續使用「方形一體式、自帶彎折插頭」設計的行動電源，「插頭與鋰電池整合在一起，AC/DC元件與電池擠在同一空間，散熱條件差，風險相對更高」。
若行動電源出現冒煙、鼓包或膨脹等異常情況，應立即放入加鹽水桶中浸泡至少24小時放電，並避免吸入白煙；外觀正常的舊行動電源，則可交由超商或清潔隊回收，但務必清楚標註為行動電源。
2025年行動電源航空規範一次看！韓國更嚴格
依照航空安全規定，行動電源及含鋰電池設備一律不得放入托運行李，只能隨身攜帶登機。自今年3月1日起，多家航空公司進一步加嚴規定，全面禁止在機上使用行動電源或鋰電池進行充電，也不得放置於頭頂行李櫃，必須隨身攜帶或置於前方座椅下方，以避免擠壓導致受損甚至引發事故。
在容量限制方面，攜帶上機的行動電源不得超過160瓦時（約32000mAh）。其中，不超過100瓦時（約27027mAh）的行動電源，最多可攜帶5個；容量介於100至160瓦時之間者，則以2個為限。若超過規定，須經航空公司檢查並貼上標示後，才可攜帶登機，旅客出發前應事先確認，以免影響行程。
此外，韓國仁川機場先前也公告新措施，凡自仁川出發的旅客，行動電源插孔需貼上絕緣膠帶或加裝保護蓋，或放入透明夾鏈袋、保護型小包中，降低短路與擠壓風險，韓國多數航空公司也同步跟進規定。
資料來源：Threads、消防員Threads、宋明哲Threads
