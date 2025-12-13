我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與多國聯手推動科技戰略再添新章。美國、澳洲、日本、韓國、新加坡等7國於12日簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），外界解讀為在人工智慧（AI）競賽中形成新戰線，針對中國在半導體與AI領域的擴張所做的聯盟布局。美國國務院則強調，這是一項由美國主導、以建立安全且由創新驅動的矽供應鏈為核心的倡議。澳洲政府公布的簽署名單包括美國、澳洲、韓國、日本、英國、新加坡以及以色列。美方說明，「Silica」指的是用來提煉矽的化合物，而矽正是所有電腦晶片的基礎材料；「Pax」為拉丁語，象徵和平、穩定與長期繁榮。美國國務院指出，「矽和平」是一項以盟友合作為本的戰略倡議，涵蓋關鍵礦產、能源投入、先進製造、半導體生產、AI基礎設施及物流體系等環節，目標是降低脅迫性依賴，確保AI發展所需的核心材料與技術掌握在理念一致的國家手中，使合作夥伴能大規模部署下一波變革科技。美方強調，這項倡議意在建立一套「持久經濟秩序」，為簽署國共同邁入AI驅動的繁榮時代提供保障。首屆「矽和平峰會」12日在華盛頓登場，日本、韓國、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿聯酋與澳洲皆派代表參加，象徵跨國科技安全合作的進一步整合。澳洲政府則表示，簽署宣言展現澳方致力於打造「具競爭力、安全且包容的數位生態系統」。