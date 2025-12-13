我是廣告 請繼續往下閱讀

一名韓國男子因懷疑泰籍妻子出軌，竟在她熟睡時將滾燙熱水直接潑向臉部，導致她多處嚴重燒燙傷。女子事後控訴，丈夫甚至嗆聲「讓你變醜就哪都去不了」，事件曝光後引發韓國與泰國網友共同譴責。綜合泰媒《The Thaiger》與韓媒《JTBC》報導，事件發生於本月3日。一名居住在韓國的泰國女子在 Facebook「旅韓泰國人」社團發文求助，並附上自己臉部纏滿繃帶的照片，表示遭丈夫家暴，需要翻譯與協助。協助她的翻譯指出，女子在睡夢中遭丈夫潑下滾水，痛得驚醒後，臉部已出現多處嚴重燒燙傷。女子更表示，丈夫當下還冷冷說出：「讓你變醜，你就跑不掉了。」事後丈夫雖立刻道歉，並以陪同就醫為由取得妻子信任，但院方察覺傷勢不尋常，丈夫又試圖以意外敷衍。醫院隨後通報警方，讓事件曝光。這名泰國女子目前準備向丈夫提告並提出離婚，她強調即便丈夫事後不斷道歉、承諾照顧，她也不願再維持這段婚姻關係。事件迅速在網路延燒，韓國與泰國網友紛紛聲援受害者，目前網友已為女子募得420萬韓元（約9萬台幣），作為後續治療費用。